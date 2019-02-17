Саакашвили назвал безвиз между Украиной и ЕС своей заслугой

Саакашвили считает, что безвиз - это его заслуга / УНИАН

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакшвили заявил, что безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом – это в большей степени его заслуга, а не президента Петра Порошенко.

"Он рассказывает, что безвиз, но это не его заслуга. Это на самом деле больше моя заслуга, чем его в том числе. Потому, что я был главным инициатором "Восточного партнерства", это результат грузинско-российской войны. И первое, что я предложил — это безвизовые поездки, когда процесс закрутился, естественно Грузия его не получила бы без Украины. Сначала Грузия, потом сразу Украина. Мы все шли группой", - сказал он в интервью Владимиру Федорину.

Он отметил, что восточное партнерство – это совместная инициатива, целью которой является углубление и укрепление отношений с восточными соседями ЕС.

Ранее Саакашвили заявлял, что безвизовый режим между Украиной и ЕС - это "прямой инструмент" уничтожения страны, из-за него украинцы массово эмигрируют.