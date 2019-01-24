Саакашвили назвал инструмент для уничтожения Украины

Безвиз Украина - ЕС / espreso.tv

Безвизовый режим между Украиной и ЕС - это "прямой инструмент" уничтожения страны, из-за него украинцы массово эмигрируют.

Такое мнение высказал экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в Facebook.

"Безвиз - это, конечно, для людей положительно, но в условиях того, что они (влаcти) сделали, - это прямой инструмент для уничтожения Украины, потому что люди массово уезжают", - сказал Саакашвили.

Он также отметил, что "Польша полностью решила для себя демографическую проблему и очень быстро развивается за счет Украины и Грузии". "Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия нашла множество нарушений Украиной соглашения о безвизовом режиме. Так, в 2017 году число отказов украинцам во въезде в ЕС увеличилось на 47 процентов - в Европу не пустили 33,1 тыс. человек. Кроме того, на территории Евросоюза были обнаружены 33,4 тыс. украинцев-нелегалов (+ 13 процентов).

Читайте такжеЕС пригрозил лишить Украину безвиза: опубликован список требованийВ сентябре прошлого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал Климкин.