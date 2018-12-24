Безвиз 2018: кто из стран отменил визовый режим для Украины в этом году

С кем из стран у Украины безвиз с 2018 года / REUTERS

Не только ЕС отменила визы для украинцев – в 2018 году "безвизовое шествие" украинцев по миру продолжилось.

Так, 5 февраля Украина договорилась о взаимной отмене виз с государством Антигуа и Барбуда. Граждане Украины, которые имеют действительные проездные документы…, въезжают, пребывают, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней на протяжении 180 дней.

20 марта глава украинского МИД Павел Климкин подписал соглашение о введении безвизового режима с Катаром. При этом посол Украины в Катаре не ожидает большого наплыва украинских туристов из-за безвиза, потому что все-таки страна дорогая.

Следующим на очереди 26 сентября стал Уругвай. Соглашение о безвизовом режиме между странами было подписало на Генассамблеи ООН.

5 октября от виз с Украиной отказалась Грузия. Теперь украинцы смогут путешествовать в эту страну по украинским внутренним ID-паспортам.

22 ноября порадовал украинских туристов отменой виз Таиланд. Правительство Таиланда решило отменить визовый сбор для туристов из 21 страны, в число которых попала и Украина. Визы отменены на период с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

Напомним, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашим государством и Евросоюзом.