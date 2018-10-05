Украинцы смогут ездить по внутренним паспортам еще в одну страну

Украинцам разрешили ездить в Грузию по ID-паспортам / Facebook.com

Украина подписала с Грузией соглашение о взаимной отмене визовых требований. Теперь украинцы смогут путешествовать в эту страну по украинским внутренним ID-паспортам.

Об этом премьер Владимир Гройсман сообщил у себя в Facebook.

Страны официально договорились, что ежегодно их граждане имеют право находиться без виз на территории другой стороны в течение 90 дней. Им достаточно пересекать границу с внутренним паспортом ID, содержащим бесконтактный электронный носитель.

Напомним, согласно опросу, половина украинцев не считает себя европейцами, а две трети не имеют загранпаспорта. При этом на вопрос, что позволило бы им ощущать себя европейцами, большая часть отметила определенный уровень материального благополучия, (45,9%), необходимость чувствовать себя защищенными законом (33,9%), уважение ценностей демократии и прав человека (21,2%).