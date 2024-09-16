День Веры, Надежды, Любви и Софии: что категорически нельзя делать 17 сентября

Что можно делать 17 сентября. Строгие приметы и запреты, которые защитят от проблем на целый год.

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Что нельзя делать 17 сентября / фото: pomisna.info

17 сентября церковь почитает память Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Как сообщает Главред, они жили в Риме во ІІ веке во время правления императора Адриана. София была вдовой, воспитывала дочерей в любви к Богу и вела благочестивый образ жизни. Её дочери носили имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Девушки и их мать открыто исповедовали христианство, что привлекло внимание императора.

Адриан приказал привести всех к нему и пытался убедить их отречься от веры. Однако девушки и мать оставались преданы Христу и не отреклись от веры. Император приказал их подвергнуть мучениям. Веру, Надежду и Любовь жгли на железной решетке, бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой. Благодаря Божией силе они остались невредимы. Мать девушек София видела страдания дочерей и поддерживала их в вере. София похоронила девушек и через три дня после этого умерла сама возле их могилы.

Что можно делать 17 сентября

В этот день можно поплакать. Предки называли это еще "бабьим праздником". Считается, что если утром хорошо выплакаться, то в течение года с вами не случится ничего плохого.

В этот день нужно помолиться. У святых женщин просят защиты от бед.

Что нельзя делать 17 сентября

1. Нельзя 17 сентября ругаться, сквернословить и сплетничать. Иначе вы сами окажетесь в эпицентре негатива.

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2. Нельзя 17 сентября заниматься работой по дому. В этот день такими делами должны заниматься мужчины.

3. Нельзя 17 сентября устраивать помолвку, свадьбу и громкие застолья. Это считается большим грехом.

Приметы 17 сентября

Если в этот день уже активно начали опадать листья, то скоро придет похолодание.

Если в этот день журавли летят в теплые края, то на Покрову будет мороз.

Если в этот день холодно и идет дождь, то весна будет ранней.

Если в этот день солнечно и тепло, то зима будет холодной.

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