Притянете в жизнь всё самое хорошее: что нужно сделать 18 сентября - приметы

18 сентября церковь почитает память святого преподобного Евмения, епископа Гортинского. Как сообщает Главред, он родился на острове Крит в городе Гортина. Этот город был важным христианским центром. Евмений еще в юности отличался добродетельной жизнью и стремился служить Богу. Он вел благочестивую и нравственную жизнь.
Евмений отдавал свое имущество нищим. Его даже называли отцом бедных и сирот. Он отличался мудростью и добротой. Святой Евмений был почитаем за свою преданность Церкви и благочестию. После своей смерти он был канонизирован как святой, и его память почитается православной Церковью.
Что можно делать 18 сентября
- В этот день нужно помогать другим, подавать милостыню. Считается, что это принесет вам счастье и благополучие.
- В этот день нужно помолиться. У святого просят крепкого здоровья.
Что нельзя делать 18 сентября
1. Нельзя 18 сентября высаживать или поливать растения. Считается, что это не лучший день для подобного и они погибнут.
2. Нельзя 18 сентября стричься. Предки верили, что из-за этого начнутся проблемы со здоровьем.
3. Нельзя 18 сентября злословить и выяснять отношения. Иначе все слова обернутся против вас.
Приметы 18 сентября
- Если в этот день будет сухая и теплая погода, то зима придет поздно.
- Если в этот день уже улетели журавли, то на Покров будет мороз.
- Если в этот день журавли начинают улетать, то в конце месяца ударят морозы.
- Если в этот день на березе еще не опали листья, то зима будет теплой.
Что стоит учитывать читателю
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