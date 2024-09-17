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Притянете в жизнь всё самое хорошее: что нужно сделать 18 сентября - приметы

Ангелина Подвысоцкая
17 сентября 2024, 17:25
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Что нельзя делать 18 сентября. Строгие приметы и запреты, которые укрепят здоровье и не только.
приметы
Что нельзя делать 18 сентября / фото: pomisna.info

18 сентября церковь почитает память святого преподобного Евмения, епископа Гортинского. Как сообщает Главред, он родился на острове Крит в городе Гортина. Этот город был важным христианским центром. Евмений еще в юности отличался добродетельной жизнью и стремился служить Богу. Он вел благочестивую и нравственную жизнь.

Евмений отдавал свое имущество нищим. Его даже называли отцом бедных и сирот. Он отличался мудростью и добротой. Святой Евмений был почитаем за свою преданность Церкви и благочестию. После своей смерти он был канонизирован как святой, и его память почитается православной Церковью.

Что можно делать 18 сентября

  • В этот день нужно помогать другим, подавать милостыню. Считается, что это принесет вам счастье и благополучие.
  • В этот день нужно помолиться. У святого просят крепкого здоровья.

Что нельзя делать 18 сентября

1. Нельзя 18 сентября высаживать или поливать растения. Считается, что это не лучший день для подобного и они погибнут.

видео дня

2. Нельзя 18 сентября стричься. Предки верили, что из-за этого начнутся проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 18 сентября злословить и выяснять отношения. Иначе все слова обернутся против вас.

Приметы 18 сентября

  • Если в этот день будет сухая и теплая погода, то зима придет поздно.
  • Если в этот день уже улетели журавли, то на Покров будет мороз.
  • Если в этот день журавли начинают улетать, то в конце месяца ударят морозы.
  • Если в этот день на березе еще не опали листья, то зима будет теплой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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