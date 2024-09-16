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Загрязненная вода из Десны уже добралась до Киевщины: что известно

Мария Николишин
16 сентября 2024, 17:06
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Основная концентрация загрязнения - в Черниговской области между селами Остер и Максим.
Загрязненная вода из Десны уже добралась до Киевщины: что известно
Загрязненная вода из Десны уже добралась до Киевщины / коллаж: Главред, фото: Киевводоканал, Википедия

Загрязненная вода из Десны, в которую попали органические вещества из реки Сейм, уже добралась до Киевщины. Сейчас она зафиксирована между селами Летки и Рожны. Об этом во время телемарафона рассказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак.

Он отметил, что основная концентрация загрязнения - в Черниговской области между селами Остер и Максим.

"На данный момент загрязнение дошло до 336 км от впадения по реке Десна, то есть оно уже в Киевской области между селами Литки и Рожны", - отметил чиновник.

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По словам Гопчака, уже зафиксировали первые признаки изменения цвета воды, уровня мутности в Десне в Киевской области.

В то же время он заверил, что специалисты Киевводоканала принимают меры, чтобы исключить попадание грязной воды к киевлянам.

"В пятницу приехало 120 тонн активированного угля, который будет использован для дополнительной очистки воды. Также были поставлены дополнительные боновые заграждения, есть необходимые реагенты. То есть Киевводоканал может убрать и запах, и органическое вещество, жители Киева будут обеспечены питьевой водой соответствующего качества", - подчеркнул Гопчак.

Что за река Десна

Десна - река в Украине (Сумская, Черниговская, Киевская области) и России (Смоленская и Брянская области). Левый приток Днепра (бассейн Черного моря).
В Десне и ее притоках водится более 35 видов рыб, среди которых карась китайский, судак, голавль, жерех (белька), густера, лещ, вяз, чехонь, верховодка (уклейка), плотва, карась, окунь, карп, щука, угорь, сом, вьюн, ерш, носарь, линь, стерлядь.

Загрязнение воды в Десне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в реке Сейм, являющейся притоком Десны, зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности, аммония и взвешенных веществ.

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Янчук отметил, что ситуация с загрязнением рек Сейм и Десна требует тщательного мониторинга и координации действий между различными ведомствами.

Заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк сообщил, что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения.

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