Загрязнение реки Десна: Киев может остаться без основного источника питьевой воды

Река Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций.

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Киев может остаться без поставок питьевой воды / коллаж: Главред, фото: Киевводоканал, соцсети

Заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк сообщил, что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения.

"Хочу напомнить, что река Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы", - пояснил Костюк в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, из-за загрязнения реки Десна, в Киеве могут отказаться от водоснабжения Деснянских водопроводных станций.

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Что за река Десна Десна - река в Украине (Сумская, Черниговская, Киевская области) и России (Смоленская и Брянская области). Левый приток Днепра (бассейн Черного моря).

В Десне и ее притоках водится более 35 видов рыб, среди которых карась китайский, судак, голавль, жерех (белька), густера, лещ, вяз, чехонь, верховодка (уклейка), плотва, карась, окунь, карп, щука, угорь, сом, вьюн, ерш, носарь, линь, стерлядь.

"Загрязнение реки Десна продвигается. Мы следим и анализируем показатели лабораторных исследований многих организаций, которые занимаются этим вопросом. Водоканал дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. К сожалению, разбавление этого загрязнения так, как моделировали, не происходит. Сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. К сожалению, органическое загрязнение продолжается, смоделировать какая вода придет на водозабор через 4-5 дней невозможно. Впрочем, мы ожидаем наихудших результатов. Если такие результаты подтверждаются и наша действующая технология не способна будет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. В частности, Днепровскую станцию и артезианские источники. Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь город Киев",- добавил он.

Напомним, что стало известно, что опасного нашли в водоемах Десны и Сейма. По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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