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"Страшнее ядерного удара": ученый о катастрофических последствиях подрыва Каховской ГЭС

21 октября 2022, 15:47

В результате подрыва дамбы может быть затоплен Херсон, не исключил Юрий Медовар.

Каховская ГЭС
Каховская ГЭС / УНИАН

Подрыв оккупантами РФ дамбы Каховской ГЭС повлечет за собой катастрофические последствия, заявил российский ученый-гидрогеолог Юрий Медовар.

По его словам, это можно сравнить с атакой цунами, пишет Obozrevatel.

Эксперт не исключил, что в результате может быть затоплен Херсон, а также множество населенных пунктов вблизи плотины.

"Я считаю, что это страшнее тактического ядерного оружия, я даже представить такого не могу", – заявил ученый.

По его словам, глубина плотины - 30 м, а ее длина – около 4 км: "Представьте, каков объем воды в этом водохранилище. Будет волна высотой с десятиэтажный дом, как цунами".

Медовар не исключил, что в случае трагедии хлынувшая вода затопит Херсон. Кроме того, в результате такого теракта пострадает и Крым, потому что Северо-Крымский канал поставлял воду именно из Каховского водохранилища.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявляли, что российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление армии РФ из Херсона и значительные потери территории в оккупированной Херсонской области. В рамках этой кампании возможно нападение на Каховскую ГЭС под чужим флагом, чтобы перекинуть вину на Украину.

При этом аналитики напомнили, что так называемый "глава" оккупационной администрации Херсона Владимир Сальдо заявил об эвакуации россиян с западного берега Днепра, что может быть еще одним подтверждением планов оккупантов взорвать ГЭС.

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