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Может полностью испортить блюдо: когда надо добавлять соль в жареный картофель

Юрий Берендий
16 сентября 2024, 17:58
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Правильный выбор момента добавления соли во время жарки картофеля является ключевым фактором для создания идеально хрустящего и вкусного блюда.
Может полностью испортить блюдо: когда надо добавлять соль в жареный картофель
Когда солить картошку во время жарки - "золотое правило" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, pexels

Правильная жарка картофеля может казаться простой задачей, однако важно учитывать много нюансов, включая время добавления соли, чтобы получить хрустящее и вкусное блюдо. О том, когда солить картофель во время жарки спросил один из пользователей на форуме Quora.

Когда солить жареный картофель на сковороде

Известный кулинарный блогер и повар Джастин Кассио отвечая на вопрос пользователя отмечает, что момент добавления соли при жарке картофеля является критически важным для достижения идеального результата.

Он объясняет, что если посолить картофель перед жаркой, соль вытягивает влагу на поверхность ломтиков.

"Это приводит к образованию воды на поверхности картофеля, что вызывает разбрызгивание масла и снижает температуру сковороды. Как следствие, картофель не подрумянивается так, как мог бы, и вы получаете вялое, вместо хрустящего блюда", - указывает он.

Что такое Quora

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Когда пускать соль в картошку

Чтобы избежать этого, Кассио рекомендует две основные стратегии:

  • Солить картофель перед жаркой, но обязательно его высушить перед тем, как добавлять на сковороду.
  • Солить уже готовый картофель. Это наиболее популярный метод в ресторанах, когда соль добавляется непосредственно после того, как картофель снят со сковороды.

Когда надо добавлять соль в жареный картофель

Кассио отмечает, что соль не проникает глубоко в продукт, поэтому предварительное засолки не имеет большого преимущества. Он советует солить картофель после жарки и дать ему немного остыть, чтобы соль лучше проникла внутрь ломтиков.

Что добавить в жареный картофель для вкуса

Также, если приправить картофель солью и другими специями (например, перцем) в процессе жарки, когда он уже полуготов, это поможет создать хрустящую, ароматную корочку.

Как выбрать картофель для жарки

Профессиональный повар Евгений Клопотенко в видео на собственном YouTube канале добавляет, что правильный выбор картофеля является не менее важным, чем техника жарки. Картофель с высоким содержанием крахмала (более 20%) идеально подходит для жарки, поскольку он хорошо держит форму и не разваливается во время термообработки.

Для того, чтобы определить уровень крахмала, Клопотенко советует обращаться к продавцам или использовать специальные приложения, которые помогут идентифицировать сорт картофеля.

Смотрите видео о том, как выбрать картофель:

Если такой возможности нет, Клопотенко предлагает несколько простых методов: разрезать картофель и наблюдать, сколько крахмала выделяется на солнце. Еще один интересный способ - облизать картофель: на вкус можно почувствовать, есть ли в нем много крахмала.

После правильного выбора сорта картофеля его следует тонко нарезать и жарить на смеси сливочного и растительного масла. Это придает блюду богатый вкус и помогает достичь хрустящей текстуры.

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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