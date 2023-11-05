Так картофель вы еще не готовили: секрет кроется в одном дешевом продукте

Шеф-повар поделилась рецептом идеально "хрустящего" золотистого жареного картофеля.

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Рассказываем, как лучше всего жарить картошку / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/recipe_concept, Pixabay

Жареный картофель - вкусный гарнир ко многим блюдам, и повара десятилетиями спорят насчет лучшего метода, как сделать его хрустящим.

Шеф-повар Мэри Берри рассказала, что секрет хрустящего жареного картофеля заключается в дешевом основном продукте, хранящемся в шкафу, пишет Express.

Пять лайфхаков от шеф-повара, как жарить картошку с хрустящей корочкой

Убедитесь, что ваша духовка горячая - включите температуру на 220-230 C. Это поможет сделать картошку хрустящей снаружи.

Используйте правильное масло

Готовьте картофель в масле, которое выдерживает высокие температуры, например, в растительном. Это масло не будет подгорать в горячей духовке.

Как правильно жарить картошку - смотрите видео:

Разогрейте сковороду для запекания

Поставьте деко в горячую духовку на несколько минут, прежде чем положить картофель. Это гарантирует, что картофель начнет готовиться, как только попадет на сковороду.

Не перегружайте форму для запекания

Выкладываем картофель в форму для запекания в один слой. Если там будет слишком много картофеля, он будет готовиться на пару, а не запекаться, поэтому при необходимости используйте емкость большего размера.

Переверните картофель

В ходе приготовления переверните картофель, чтобы он равномерно подрумянился. Вы также можете положить на него немного горячего масла, чтобы придать ему дополнительный аромат и хрустящую корочку.

Если вы сделаете все это, у вас получится идеально хрустящий жареный картофель - мягкий внутри и золотистый и хрустящий снаружи.

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