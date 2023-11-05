Так картофель вы еще не готовили: секрет кроется в одном дешевом продукте

Жареный картофель - вкусный гарнир ко многим блюдам, и повара десятилетиями спорят насчет лучшего метода, как сделать его хрустящим.
Шеф-повар Мэри Берри рассказала, что секрет хрустящего жареного картофеля заключается в дешевом основном продукте, хранящемся в шкафу, пишет Express.
Пять лайфхаков от шеф-повара, как жарить картошку с хрустящей корочкой
Убедитесь, что ваша духовка горячая - включите температуру на 220-230 C. Это поможет сделать картошку хрустящей снаружи.
Используйте правильное масло
Готовьте картофель в масле, которое выдерживает высокие температуры, например, в растительном. Это масло не будет подгорать в горячей духовке.
Как правильно жарить картошку - смотрите видео:
Разогрейте сковороду для запекания
Поставьте деко в горячую духовку на несколько минут, прежде чем положить картофель. Это гарантирует, что картофель начнет готовиться, как только попадет на сковороду.
Не перегружайте форму для запекания
Выкладываем картофель в форму для запекания в один слой. Если там будет слишком много картофеля, он будет готовиться на пару, а не запекаться, поэтому при необходимости используйте емкость большего размера.
Переверните картофель
В ходе приготовления переверните картофель, чтобы он равномерно подрумянился. Вы также можете положить на него немного горячего масла, чтобы придать ему дополнительный аромат и хрустящую корочку.
Если вы сделаете все это, у вас получится идеально хрустящий жареный картофель - мягкий внутри и золотистый и хрустящий снаружи.
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