Многие, путешествуя по Польше, обращают внимание на стеклянные заборы, расположенные вдоль основных трасс.

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Почему вдоль трасс по всей Польше стоят стеклянные заборы / Фото: https://sam-sebe-columb.com

Многие, путешествуя по Польше, обращают внимание на стеклянные заборы, расположенные вдоль основных трасс. Эти конструкции выполняют важную функцию.

Польша известна своими качественными дорогами, которые постоянно обновляются. Новые развязки и мосты строятся регулярно, что помогает избежать пробок даже на самых загруженных участках. Вдобавок, в стране много платных трасс, которые часто выбирают для быстрого и удобного передвижения.

Основные причины установки стеклянных заборов вдоль трасс

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Основная цель стеклянных заборов вдоль дорог в Польше – это защита от шума, который создают автомобили, говорят пользователи сети на форуме. Особенно это актуально для районов, где рядом с трассами расположены жилые дома. Звуковая защита позволяет минимизировать уровень шума, что значительно улучшает качество жизни людей, живущих вблизи крупных дорог.

Какая скорость на дорогах в Польше? Разрешенная скорость в Польше в населенных пунктах - 50 км/ч; на дорогах вне населенного пункта - 90 км/ч; на скоростных дорогах с двусторонним движением - 110 км/ч; на автомагистралях, автобанах и автострадах - 130 км/ч.

Заборы также выполняют экологическую функцию. Часто на стеклянных конструкциях можно увидеть черные силуэты птиц. Это сделано для того, чтобы пернатые не сталкивались с прозрачными барьерами. Такие изображения заметны для птиц, помогая им избежать столкновений с забором и снижая количество инцидентов с их участием.

Прозрачные заборы позволяют водителям сохранять обзор на окружающую среду, что делает дорогу безопаснее. В отличие от непрозрачных барьеров, стеклянные конструкции не создают "эффекта коробки", позволяя водителям контролировать происходящее вокруг трассы.

Стеклянные шумозащитные заборы выглядят современно и эстетично. Их часто используют в сочетании с зелеными насаждениями, что создаёт гармоничный ландшафт вдоль дорог. Кроме того, такие заборы легче в уходе и дольше служат по сравнению с традиционными решениями.

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