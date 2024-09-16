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Почему вдоль трасс по всей Польше стоят стеклянные заборы

Сергей Кущ
16 сентября 2024, 16:52
283
Многие, путешествуя по Польше, обращают внимание на стеклянные заборы, расположенные вдоль основных трасс.
Почему вдоль трасс по всей Польше стоят стеклянные заборы
Почему вдоль трасс по всей Польше стоят стеклянные заборы / Фото: https://sam-sebe-columb.com

Многие, путешествуя по Польше, обращают внимание на стеклянные заборы, расположенные вдоль основных трасс. Эти конструкции выполняют важную функцию.

Польша известна своими качественными дорогами, которые постоянно обновляются. Новые развязки и мосты строятся регулярно, что помогает избежать пробок даже на самых загруженных участках. Вдобавок, в стране много платных трасс, которые часто выбирают для быстрого и удобного передвижения.

Основные причины установки стеклянных заборов вдоль трасс

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Основная цель стеклянных заборов вдоль дорог в Польше – это защита от шума, который создают автомобили, говорят пользователи сети на форуме. Особенно это актуально для районов, где рядом с трассами расположены жилые дома. Звуковая защита позволяет минимизировать уровень шума, что значительно улучшает качество жизни людей, живущих вблизи крупных дорог.

Какая скорость на дорогах в Польше?

Разрешенная скорость в Польше в населенных пунктах - 50 км/ч; на дорогах вне населенного пункта - 90 км/ч; на скоростных дорогах с двусторонним движением - 110 км/ч; на автомагистралях, автобанах и автострадах - 130 км/ч.

Заборы также выполняют экологическую функцию. Часто на стеклянных конструкциях можно увидеть черные силуэты птиц. Это сделано для того, чтобы пернатые не сталкивались с прозрачными барьерами. Такие изображения заметны для птиц, помогая им избежать столкновений с забором и снижая количество инцидентов с их участием.

Прозрачные заборы позволяют водителям сохранять обзор на окружающую среду, что делает дорогу безопаснее. В отличие от непрозрачных барьеров, стеклянные конструкции не создают "эффекта коробки", позволяя водителям контролировать происходящее вокруг трассы.

Стеклянные шумозащитные заборы выглядят современно и эстетично. Их часто используют в сочетании с зелеными насаждениями, что создаёт гармоничный ландшафт вдоль дорог. Кроме того, такие заборы легче в уходе и дольше служат по сравнению с традиционными решениями.

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