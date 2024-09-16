УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Новые можно не покупать: как обновить старые махровые полотенца

Сергей Кущ
16 сентября 2024, 16:06
64
Вы легко сможете вернуть полотенцам белизну и продлить их срок службы
Как отбелить махровые полотенца
Как отбелить махровые полотенца / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Махровые полотенца со временем могут потерять свою белизну и стать желтоватыми или серыми из-за жесткой воды, пота и косметических средств. Однако вернуть полотенцам свежий вид и мягкость можно с помощью простых домашних средств.

Узнайте, чем отбелить махровые полотенца в домашних условиях и как избавиться от сложных загрязнений.

Чем отбелить махровые полотенца в домашних условиях?

Лимонный сок — отличное натуральное средство для отбеливания белых полотенец и других махровых изделий, таких как банные халаты, пишет портал Чистота. Он эффективно удаляет даже стойкие пятна и придает полотенцам свежий аромат.

видео дня

Как отбелить махровые полотенца лимонным соком:

  • Приготовьте теплую воду и добавьте 100 мл лимонного сока.
  • Замочите полотенце в растворе на 20 минут.
  • Прополощите полотенце в чистой воде и постирайте в машинке при температуре не выше 40°C.

Если останется неприятный кислый запах, добавьте кондиционер для белья.

Уксус — еще одно эффективное средство, которое подходит для отбеливания не только белых, но и цветных полотенец. Он удаляет загрязнения, убирает неприятные запахи и смягчает ткань.

Как отстирать сильно загрязненные махровые полотенца с уксусом:

  • Смешайте 250 мл уксуса с 1 литром воды.
  • Замочите полотенце в растворе на 20 минут.
  • Сполосните и постирайте на 600 оборотах. Избегайте высоких оборотов, чтобы полотенца не стали жесткими.

Сода — универсальное средство, которое можно использовать для отбеливания как белых, так и цветных полотенец. Она удаляет пятна и делает ткань мягче.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как убрать желтизну с полотенец с помощью соды:

  • В теплую воду добавьте 200 грамм соды.
  • Замочите полотенца на 15-30 минут.
  • Прополощите и постирайте на быстром цикле. Этот этап не обязателен, но поможет избавиться от запаха соды и улучшить результат.

Лимонная кислота действует так же, как и сода, эффективно отбеливая махровые изделия. Она придает полотенцам свежесть и возвращает их первоначальную мягкость.

Как обновить старые махровые полотенца с лимонной кислотой:

  • В теплую воду добавьте около 80 грамм лимонной кислоты (3 упаковки или 5 столовых ложек с горкой).
  • Замочите полотенца на 15-30 минут, затем тщательно прополощите.
  • Для лучшего результата постирайте в стиральной машине.

Как избежать жесткости полотенец?

Чтобы полотенца после стирки оставались мягкими, избегайте использования высоких оборотов и не передерживайте отбеливающие средства на ткани. Для дополнительной мягкости добавляйте кондиционер для белья или немного уксуса при полоскании.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости полотенце
Реклама

Главное за день

Налетят дожди с грозами и штормовой ветер: какие области накроет сильная непогода

Налетят дожди с грозами и штормовой ветер: какие области накроет сильная непогода

17:12 Синоптик
Воздушная разведка России усилилась вдвое: в ВСУ раскрыли новую цель врага

Воздушная разведка России усилилась вдвое: в ВСУ раскрыли новую цель врага

16:37 Украина
Мощное усиление ПВО: Италия передает Украине вторую батарею Samp-T

Мощное усиление ПВО: Италия передает Украине вторую батарею Samp-T

15:39 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание 67245

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата 43270

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

Бронеколонны пошли на штурм: ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении – СМИ 9392

Бронеколонны пошли на штурм: ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении – СМИ

Гороскоп на завтра 17 сентября: Девам – большая потеря, Козерогам – прилив удачи 9298

Гороскоп на завтра 17 сентября: Девам – большая потеря, Козерогам – прилив удачи

Последние новости

17:18

Соратница Порошенко помогала "заметать следы" убийцам Гонгадзе – блогер

17:16

День Веры, Надежды, Любви и Софии: что категорически нельзя делать 17 сентября

17:12

Налетят дожди с грозами и штормовой ветер: какие области накроет сильная непогода

17:06

Загрязненная вода из Десны уже добралась до Киевщины: что известно

16:52

Почему вдоль трасс по всей Польше стоят стеклянные заборы

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
16:47

Бойцы ДШВ на Курщине "покрошили" штурмовиков РФ: взорвали БМД вместе с десантомВидео

16:37

У РФ под Курском намечается провал: объявлена эвакуация сразу двух районов

16:37

Воздушная разведка России усилилась вдвое: в ВСУ раскрыли новую цель врага

16:18

Лезть под капот не нужно: как понять, что пришло время менять масло двигателяВидео

Реклама
16:10

РФ перебросила на Курщину почти 40 тысяч солдат: изменят ли они ситуацию - FT

16:10

В Украине автоматизируют выдачу повесток: в Минобороны рассказали о нововведении

16:06

Новые можно не покупать: как обновить старые махровые полотенца

15:52

"Эффект" от мобилизации будет зимой: в Раде рассказали о ходе призыва

15:46

Для 6 знаков начнется "серьезная драма": Луна переходит в турбулентную стадию - астрологВидео

15:39

Мощное усиление ПВО: Италия передает Украине вторую батарею Samp-T

15:35

ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск: в Defense Express раскрыли впечатляющие детали

15:30

Ветер будет сдувать с ног: жителей одной области предупредили об опасной погоде

15:29

"Важная встреча": у Винника показали, как он в Берлине вопросы решал

15:15

Путин снова увеличил численность армии РФ: что известно

15:00

В Украине появятся новые F-16: Дания срочно передает партию истребителей

Реклама
14:58

В холодной воде или кипятке: как правильно варить яйца - неожиданный ответВидео

14:52

Церковный праздник 17 сентября: что запрещено делать в день Веры, Надежды и Любви

14:46

От Байдена ждут "зеленый свет": в ОП назвали ключевой пункт плана победы Украины

14:25

Уникальная ситуация: в Украине изменится дождливая погода, названа дата

14:24

Слава Каминская прокомментировала исчезновение "заклятой" подруги Вики Смеюхи

14:18

Как супермаркеты заставляют покупать больше: мужчина разоблачил 6 трюковВидео

14:18

Вы неправильно выпрямляли волосы: блогерша назвала главную ошибкуВидео

14:09

Почему нельзя путать "кріп" и "окріп": какой ошибки надо изо всех сил избегатьВидео

13:58

Мужчина обнаружил сокровище в тайной комнате дома: внутри его ждало разочарование

13:50

Цены "взлетят": в Украине вырастет стоимость сигарет из-за повышения акциза

13:46

У Путина истерят из-за приглашения Украиной Красного Креста и ООН на Курщину

13:37

СБУ последовательно лишает предателя Тарпана доступа к управлению бизнес-активами в Украине - судебное решение

13:29

"Рад слышать, что он в безопасности": Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа

13:14

Раньше, чем многим кажется: садовод назвал идеальный месяц для посадки луковиц

13:01

София Ротару вышла на связь и растрогала фанатов редким снимком

12:58

Оккупанты обстреливают своих: на Харьковщине враг понес большие потери

12:52

Гранты на обучение уже появились в "Дії": как студенты могут получить деньги

12:46

Отключения абонентов и промышленности: РФ ударила по энергетике пяти областей

12:29

Повышение налогов "задним числом": какие изменения ждут украинцев

12:21

РФ готовит новый удар по гражданским объектам: в СНБО сделали тревожное заявление

Реклама
12:08

Как реанимировать орхидею с корнями, но без листьев: уникальный метод

12:07

Премия "Эмми-2024": один сериал стал рекордсменом по количеству статуэток

11:55

Украинские силы продвинулись в Курской области: в ISW назвали направление

11:54

Сколько муки в 1 ложке: как безошибочно отмерить нужное количество без весов

11:49

"У Запада есть свои красные линии": глава МИД жестко разнес ядерные угрозы Путина

11:43

Apple готовит еще одну презентацию: компания покажет устройства с ШИ - Bloomberg

11:41

Когда солить картофель при варке: известный повар рассказал необычайный секрет, который удивитВидео

11:35

"Разрушить ваш брак": Меладзе и Джанабаева рассорились в Испании

11:15

Вновь станет белой: чем очистить чугунную ванну от застарелого налета

10:52

В Польше ответили, помешает ли конфликт вокруг Волыни вступлению Украины в ЕС

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять