Новые можно не покупать: как обновить старые махровые полотенца

Махровые полотенца со временем могут потерять свою белизну и стать желтоватыми или серыми из-за жесткой воды, пота и косметических средств. Однако вернуть полотенцам свежий вид и мягкость можно с помощью простых домашних средств.
Узнайте, чем отбелить махровые полотенца в домашних условиях и как избавиться от сложных загрязнений.
Чем отбелить махровые полотенца в домашних условиях?
Лимонный сок — отличное натуральное средство для отбеливания белых полотенец и других махровых изделий, таких как банные халаты, пишет портал Чистота. Он эффективно удаляет даже стойкие пятна и придает полотенцам свежий аромат.
Как отбелить махровые полотенца лимонным соком:
- Приготовьте теплую воду и добавьте 100 мл лимонного сока.
- Замочите полотенце в растворе на 20 минут.
- Прополощите полотенце в чистой воде и постирайте в машинке при температуре не выше 40°C.
Если останется неприятный кислый запах, добавьте кондиционер для белья.
Уксус — еще одно эффективное средство, которое подходит для отбеливания не только белых, но и цветных полотенец. Он удаляет загрязнения, убирает неприятные запахи и смягчает ткань.
Как отстирать сильно загрязненные махровые полотенца с уксусом:
- Смешайте 250 мл уксуса с 1 литром воды.
- Замочите полотенце в растворе на 20 минут.
- Сполосните и постирайте на 600 оборотах. Избегайте высоких оборотов, чтобы полотенца не стали жесткими.
Сода — универсальное средство, которое можно использовать для отбеливания как белых, так и цветных полотенец. Она удаляет пятна и делает ткань мягче.
Как убрать желтизну с полотенец с помощью соды:
- В теплую воду добавьте 200 грамм соды.
- Замочите полотенца на 15-30 минут.
- Прополощите и постирайте на быстром цикле. Этот этап не обязателен, но поможет избавиться от запаха соды и улучшить результат.
Лимонная кислота действует так же, как и сода, эффективно отбеливая махровые изделия. Она придает полотенцам свежесть и возвращает их первоначальную мягкость.
Как обновить старые махровые полотенца с лимонной кислотой:
- В теплую воду добавьте около 80 грамм лимонной кислоты (3 упаковки или 5 столовых ложек с горкой).
- Замочите полотенца на 15-30 минут, затем тщательно прополощите.
- Для лучшего результата постирайте в стиральной машине.
Как избежать жесткости полотенец?
Чтобы полотенца после стирки оставались мягкими, избегайте использования высоких оборотов и не передерживайте отбеливающие средства на ткани. Для дополнительной мягкости добавляйте кондиционер для белья или немного уксуса при полоскании.
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