Новые можно не покупать: как обновить старые махровые полотенца

Вы легко сможете вернуть полотенцам белизну и продлить их срок службы

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Как отбелить махровые полотенца / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Махровые полотенца со временем могут потерять свою белизну и стать желтоватыми или серыми из-за жесткой воды, пота и косметических средств. Однако вернуть полотенцам свежий вид и мягкость можно с помощью простых домашних средств.

Узнайте, чем отбелить махровые полотенца в домашних условиях и как избавиться от сложных загрязнений.

Чем отбелить махровые полотенца в домашних условиях?

Лимонный сок — отличное натуральное средство для отбеливания белых полотенец и других махровых изделий, таких как банные халаты, пишет портал Чистота. Он эффективно удаляет даже стойкие пятна и придает полотенцам свежий аромат.

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Как отбелить махровые полотенца лимонным соком:

Приготовьте теплую воду и добавьте 100 мл лимонного сока.

Замочите полотенце в растворе на 20 минут.

Прополощите полотенце в чистой воде и постирайте в машинке при температуре не выше 40°C.

Если останется неприятный кислый запах, добавьте кондиционер для белья.

Уксус — еще одно эффективное средство, которое подходит для отбеливания не только белых, но и цветных полотенец. Он удаляет загрязнения, убирает неприятные запахи и смягчает ткань.

Как отстирать сильно загрязненные махровые полотенца с уксусом:

Смешайте 250 мл уксуса с 1 литром воды.

Замочите полотенце в растворе на 20 минут.

Сполосните и постирайте на 600 оборотах. Избегайте высоких оборотов, чтобы полотенца не стали жесткими.

Сода — универсальное средство, которое можно использовать для отбеливания как белых, так и цветных полотенец. Она удаляет пятна и делает ткань мягче.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как убрать желтизну с полотенец с помощью соды:

В теплую воду добавьте 200 грамм соды.

Замочите полотенца на 15-30 минут.

Прополощите и постирайте на быстром цикле. Этот этап не обязателен, но поможет избавиться от запаха соды и улучшить результат.

Лимонная кислота действует так же, как и сода, эффективно отбеливая махровые изделия. Она придает полотенцам свежесть и возвращает их первоначальную мягкость.

Как обновить старые махровые полотенца с лимонной кислотой:

В теплую воду добавьте около 80 грамм лимонной кислоты (3 упаковки или 5 столовых ложек с горкой).

Замочите полотенца на 15-30 минут, затем тщательно прополощите.

Для лучшего результата постирайте в стиральной машине.

Как избежать жесткости полотенец?

Чтобы полотенца после стирки оставались мягкими, избегайте использования высоких оборотов и не передерживайте отбеливающие средства на ткани. Для дополнительной мягкости добавляйте кондиционер для белья или немного уксуса при полоскании.

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