Пока Днепр обстреливали, депутаты Филатова устроили лакшери-вечеринку на Мальдивах

https://glavred.info/politics/poka-dnepr-obstrelivali-deputaty-filatova-ustroili-laksheri-vecherinku-na-maldivah-10597538.html Ссылка скопирована

В сети опубликовали видео вечеринки на Мальдивах депутатов из фракции мэра Филатова "Пропозиция" в Днепровском городском совете. По данным УНИАН, они выехали из Украины якобы для участия в международной конференции по вопросам восстановления города, но вместе с женами и подругами оказались на лакшери-курорте.

В частности, на видео глава фракции Филатова в горсовете Сергей Пустовой и его жена.

"У Филатова Пустовой решает земельные вопросы. Здесь же еще один депутат от той же "Пропозиции" Евгений Кривошеев с женой Ольгой. Она нарядилась в драгоценности на сумму более €50 000 (Van Cleefколье - €12 900, браслеты - €6600 и €4950, Cartie за €14 400, и серьги за €4450). Видимо, все подарки мужа, который также отвечает у Филатова за землю и строительство", - отмечается в заметке к видео.

видео дня

По словам автора сообщения, видео на телефон снял еще один депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из "Евросолидарности" в часах Rolex Skydweller за $25 000. Его жена Оксана одета в браслеты Сartier Love, Petit Modele, Pave. Стоимость ее "наряда" - более €150 000.

"Пока настоящие патриоты воюют, эти "герои" из команды Филатова поют патриотические песни, заедая омарами с просекко на лакшери курорте Vakkaru Maldives. Кстати, "командировки" им подписывал лично мэр", - отмечается в заметке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред