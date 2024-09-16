Один сок: стейк всего за 5 минут, который всегда получается даже на обычной сковороде

Сочный, ароматный, аппетитный стейк – невероятное сытное блюдо, которое, кажется, любят все. Главред нашел рецепт, как приготовить стейк из свинины дома. Блюдо можно пожарить в электрогриле, на сковороде, запечь в духовке или же, если есть возможность, на огне.
Стейк из свинины – рецепт
Ингредиенты:
- 750 г свиной вырезки или шеи
- Соус:
- 40 г оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. приправы к стейкам
Мясо разрежьте на куски толщиной приблизительно 1 сантиметр.
В миске соедините растительное масло (можно брать и подсолнечное), приправу к стейкам или же любимые специи, лимонный сок и хорошо все перемешайте.
Обмажьте маринадом мясо, затяните миску пищевой пленкой и поставьте мариноваться в холодильник на 3 часа.
Обжарьте стейки удобным для вас способом 5-6 минут.
К такому стейку отлично подойдет салат из свежей капусты. Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить стейк из свинины:
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