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Даст фору "Оливье": рецепт абсолютно нового салата "Фаворит"

Элина Чигис
8 сентября 2024, 21:12
370
Рецепт салата, который с легкостью можно подать на праздничный стол.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Салат "Фаворит" - рецепт
Салат "Фаворит" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Чудесный рецепт нового салата "Фаворит", он отлично дополнит ужин, а также разнообразит ваш стол. Такой салат может стать заменой "Оливье", а готовится он просто и быстро.

Салат "Фаворит" - рецепт

Ингредиенты:

  • 150 г копченого куриного филе
  • 1 болгарский перец
  • 1 огурец
  • 1 авокадо
  • 4 вареных яйца
  • 1 банка консервированного горошка
  • соль
  • перец
  • майонез

Куриное филе, болгарский перец, огурец, авокадо и вареные яйца нарежьте на кубики.

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Посолите, поперчите подготовленные ингредиенты.

Заправьте салат майонезом и можно подавать на стол.

Салат можно аккуратно выложить на тарелку при помощи разъемного кольца, а также украсить зеленью.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить салат "Фаворит":

Кто такая recepty_przepisy?

recepty_przepisy - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recepty_przepisy подписаны более 76 тысяч пользователей соцсети.

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