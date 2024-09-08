Даст фору "Оливье": рецепт абсолютно нового салата "Фаворит"

Рецепт салата, который с легкостью можно подать на праздничный стол.

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Салат "Фаворит" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Чудесный рецепт нового салата "Фаворит", он отлично дополнит ужин, а также разнообразит ваш стол. Такой салат может стать заменой "Оливье", а готовится он просто и быстро.

Салат "Фаворит" - рецепт

Ингредиенты:

150 г копченого куриного филе

1 болгарский перец

1 огурец

1 авокадо

4 вареных яйца

1 банка консервированного горошка

соль

перец

майонез

Куриное филе, болгарский перец, огурец, авокадо и вареные яйца нарежьте на кубики.

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Посолите, поперчите подготовленные ингредиенты.

Заправьте салат майонезом и можно подавать на стол.

Салат можно аккуратно выложить на тарелку при помощи разъемного кольца, а также украсить зеленью.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить салат "Фаворит":

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