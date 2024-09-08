Даст фору "Оливье": рецепт абсолютно нового салата "Фаворит"

Чудесный рецепт нового салата "Фаворит", он отлично дополнит ужин, а также разнообразит ваш стол. Такой салат может стать заменой "Оливье", а готовится он просто и быстро.
Салат "Фаворит" - рецепт
Ингредиенты:
- 150 г копченого куриного филе
- 1 болгарский перец
- 1 огурец
- 1 авокадо
- 4 вареных яйца
- 1 банка консервированного горошка
- соль
- перец
- майонез
Куриное филе, болгарский перец, огурец, авокадо и вареные яйца нарежьте на кубики.
Посолите, поперчите подготовленные ингредиенты.
Заправьте салат майонезом и можно подавать на стол.
Салат можно аккуратно выложить на тарелку при помощи разъемного кольца, а также украсить зеленью.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить салат "Фаворит":
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