Грозы, дожди и мощный ветер: названы регионы, где будет свирепствовать непогода

Погода в Украине 17 сентября будет дождливой и грозовой. Во многих областях будут сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В то же время на территории северных, центральных, южных и Харьковской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в большинстве областей Украины 17 сентября будет сухая погода благодаря антициклону. Но будут и регионы, где ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха повысится до 23-28 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 17 сентября
В Украине 17 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в Закарпатской, Одесской областях и в Крыму. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 7-12 м/с. На территории юго-восточных, Харьковской и Кировоградской областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 14-19°, в западных областях 9-14°; днем 22-27°, на Закарпатье и Прикарпатье 16-21°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +11
По данным meteoprog, 17 сентября в Украине будет прохладно и будет идти дождь. Теплее всего будет в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях. Там температура воздуха повысится до +17...+28 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+24 градусов.
Погода 17 сентября в Киеве
В Киеве 17 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет восточный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 14-19°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - прогнозы на сентябрь
Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.
Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.
Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.
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