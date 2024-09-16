Почему РФ начала запускать по Украине больше 'Шахедов': названа важная причина

Количество "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, сейчас значительно больше чем было раньше, отмечает эксперт.

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Почему РФ начала запускать по Украине больше "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

В последнее время страна-агрессор Россия запускает по Украине больше дронов-камикадзе "Шахед", чем раньше. На это может быть две причины. Об этом заявил эксперт по авиации Константин Криволап в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина.

"Меня удивляет такое большое количество "Шахедов", которые летают. Это говорит о том, что у россиян либо появилось дополнительное производство, либо то производство, которое было развернуто ранее, то они достигли там возможностей по комплектации, по производству фюзеляжей и так далее", - сказал он.

По его словам, количество "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, сейчас значительно больше чем было раньше.

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"И значительно больше, чем укладывается в соглашение между Россией и Тегераном, которое в 2022 году было подписано на шесть тысяч "Шахедов". Они уже перевалили, видимо, за эту цифру. А там контракт заканчивается в мае 2025 года", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 16 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев дронами Shahed. Силы ПВО сбили в столичном регионе около двух десятков БПЛА врага.

Как сообщала пресс-служба Воздушных сил ВСУ, с 20:00 15 сентября по 06.00 16 сентября радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 56 ударных БплА (пуски осуществлялись из Курска и Ейска, РФ).

Также известно, что российские оккупационные войска ночью 14 сентября атаковали Украину с воздуха. Враг применил более 70 беспилотников Shahed, большинство из которых были сбиты авиацией, мобильными огневыми группами и силами ПВО.

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