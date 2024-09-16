Российскому пропагандисту 'Крабу' проломили голову

За свою "работу" получал награды от Путина.

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Продолжается ликвидация военных преступников / Коллаж Главреда. Фото: ГУР

Российскому "военкому" Александру Коробову ("Краб"), который не только освещал военные преступления оккупантов, но и принимал в них активное участие, в воскресенье, 15 сентября, проломили голову в Белгороде. Ответственность за его ликвидацию взяло ГУР.

"Краб" работал на пропагандистском путинском телеканале "Россия-1", возглавлял "белгородский пункт". Работал на шоу Скабеевой и на телеканал "Звезда", подконтрольный Минобороны страны-агрессора.

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Родом Коробов из города Комсомольск-на-Амуре, однако проживал в Белгороде, ездил за инструкциями в Москву.

"Освещал" работу оккупантов в Донецкой и Луганской областях и сам участвовал в тяжких военных преступлениях.

"От нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа умер", - говорится в сообщении ГУР.

В то же время российские паблики утверждают, что Коробков пока жив, но в тяжелом состоянии - его госпитализировали.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Ликвидация оккупантов - последние новости

Напомним, среди ликвидированных вагнеровцев в Мали был и командир ЧВК с позывным "Лотос", который возглавил группу после смерти Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина.

А весной 2024 года Украина ликвидировала предателя Илью Киву. Бывший депутат собирал и передавал информацию Москве, а затем выехал в РФ, где продолжил работать как одна из "говорящих голов" ФСБ.

Кроме того, подразделения ВСУ в боях в Курской области ликвидировали штаб спецназа "Ахмат" с их командиром Зелимханом Батукаевым (позывной - Шустрый).

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