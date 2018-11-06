Таиланд разрешил украинцам въезжать в страну без визы

В солнечный Таиланд украинцы могут ехать без визы / Фото: rb-tourism.ru

Правительство Таиланда решило отменить визовый сбор для туристов из 21 страны, в число которых попала и Украина.

Как сообщает Bangkok post, визы отменены на период с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

По информации издания, туристам из указанных страны не нужно будет оплачивать при въезде в страну 60 долларов таможенного сбора. Данная льгота действительна для туристов, которые приехали в страну на срок до 15 дней.

Отмечается, что помимо украинцев свободный въезд в Таиланд получили граждане ряда стран: Андорры, Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдивов, Мальты, Маврикия, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня и Узбекистана.

Следует добавить, что минимальная стоимость билета в Бангкок из Киева составляет 12 тысяч гривен.

Напомним, со 2-го ноября 2018 года вступило в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований.