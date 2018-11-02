Вступил в силу безвизовый режим Украины с еще одной страной

Вступил в силу безвиз между Украиной и Катаром / travel-diary.com.ua

Со 2-го ноября 2018 года вступило в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований.

Отныне украинцы, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, ехать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней, рассказали в Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook.

Кроме того, граждане Украины и Катара, которые намерены въехать на территорию государства другой стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

При этом паспорта путешествующих должны быть действующими сроком не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Как отмечает ТСН, по валовому внутреннему продукту на душу населения Катар является первой страной в мире.

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При этом посол Украины в Катаре не ожидает большого наплыва украинских туристов из-за безвиза, потому что все-таки страна дорогая. "Отдых недешев, дороже чем в Хургаде или Шарм аль Шейхе. Но тот, кто может себе позволить, может посетить и Катар, тем более, если человек летит в другую страну, может сделать здесь остановку на день-два", - пояснил Евгений Микитенко.

Как Катар, который так заботится о собственной безопасности, идет на послабления визового режима? В стране объясняют это на международной выставке вооружения и безопасности: полицейские-роботы, полицейские-дроны и тысячи камер видеонаблюдения ежесекундно следят за ситуацией в городах, говорится в сообщении.

Еще 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашим государством и Евросоюзом.

При этом ЕС собрался взимать с украинцев плату за въезд на свою территорию. Ранее планировалось, что въезд в зоны Шенген будет стоить 5 евро – но в итоге оказалось дороже.