Украинцам дали безвиз еще с двумя странами

Список стран, с которыми у Украины установлен безвиз, пополнился еще двумя государствами.

Кабмин одобрил постановления, согласно которым отменяются визовые требования между Украиной и Катаром, а также между Украиной и государством Антигуа и Барбуда.

Такое решение принято на заседании правительства, пишет УНН.

Так, Кабмин утвердил проект постановления "Об утверждении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований" и "Об утверждении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований".

Напомним, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашим государством и Евросоюзом.

При этом ЕС собрался взимать с украинцев плату за въезд на свою территорию. Ранее планировалось, что въезд в зоны Шенген будет стоить 5 евро – но в итоге оказалось дороже.

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