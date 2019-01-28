Саакашвили рассказал о том, за сколько времени захватит власть в Грузии

Михеил Саакашвили / 24 Канал

Одиозный политик, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о том, что "готов сменить власть на Родине за 72 часа".

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала "Рустави 2". "Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является мирным сценарием", —заявил Саакашвили.

Как утверждает политик, в течение трех дней он со сторонниками сумеет сделать так, что глава правящей ныне в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили исчезнет навсегда.

Напомним, ранее в Грузии Саакашвили приговорили к шести годам тюрьмы. Позднее на парламентских выборах в стране его партия заняла второе место.