"Мама зарабатывает и помогает": Саакашвили рассказал, как живет в Нидерландах

Михеил Саакашвили в Нидерландах / facebook.com/pg/SaakashviliMikheil

Журналисты из Украины навестили в Нидерландах одиозного политика, экс-президента Грузии, а также бывшего одесского губернатора Михеила Саакашвили.

Сам политик утверждает, что "не шикует": приобретает продукты в супермаркете, посещает в спортзал и ездит по улицам на велосипеде, сообщается в сюжете программы "Украинские сенсации" (телеканал "1+1").

Кроме того, по словам Саакашвили, когда он испытывает проблемы с деньгами, его семье оказывает финансовую помощь мать.

Читайте такжеСаакашвили дал прогноз по поводу своего возвращения в Украину"Мама зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне", − сказал политик.

При этом Саакашвили утверждает, что получает гонорары за лекции в нидерландских университетах о они превышают его годичную зарплату на должности одесского губернатора.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакашвили призвал судить Порошенко за госизмену. Позднее грузинские правоохранители обвинили бывшего президента страны в подготовке покушения на бизнесмена.