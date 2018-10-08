Саакашвили давал личное согласие на депортацию в Польшу - Чаплыга

Скорее всего, президент Порошенко и Саакашвили достигли каких-то договоренностей / Vesti.ru

Всплыли новые интересные подробности депортации Михеила Саакашвили в Польшу. Так, официально Саакашвили не раз заявлял, что его в прямом смысле выдворили с территории Украины, однако блогер Михаил Чаплыга имеет информацию, которая заставляет ситуацию с депортацией бывшего грузинского президента заиграть новыми красками.

"Тут в ФБ мега срач... Александр Дубинский мол написал, что Саак взял денег с Петра за траги-комедию с уездом в Польшу. Liza Bogutskaya говорит - все шлак!.. Ну ок. Сообщаю. В силу рода занятий имел возможность видеть официальный ответ Поляков на запрос Украинской стороны в деле о выдворении Сааки", - пишет Чаплыга в своем Facebook.

После слов о неизменности своей позиции по поводу высылки Саакашвили, блогер переходит к сути дела:

"... Поляки в ответе четко указали, что готовы его принять на ряде условий... не имею права сказать все условия, но одно из них было ЛИЧНОЕ согласие Сааки. Раз он попал туда - значит личное согласие, удовлетворившее поляков - БЫЛО. И в кармане был АйДи Голландии...", - отмечает блогер.

"Взял ли он 2 или 3 лимона за это согласие... не брал ли... я не знаю. Но то, что так могло быть - да могло. А было ли - хз", - резюмировал он.

Ранее Саакашвили рассказал, как и когда он намерен вернуться в Украину. По его словам, он не будет прорывать колючую проволоку.