Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 10 марта февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

https://glavred.info/war/peregovory-v-saudovskoy-aravii-i-mirnyy-plan-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10646108.html Ссылка скопирована

Главные новости Украины по состоянию на 22:00 10 марта/ Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 ОМБр, Офис президента Украины, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Переговоры в Саудовской Аравии: в Reuters назвали цель США

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должна состояться встреча украинской и американской делегаций. США планируют использовать эту встречу для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, которые пожелали сохранить анонимность.

Трамп сделал важное заявление о передаче разведданных Украине: что сказал

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной. По его словам, Вашингтон "почти это сделал". Также глава Белого дома ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.

видео дня

Как пишет Axios, пауза, которая в основном была сосредоточена на обмене разведданными по наступательным операциям против РФ, создала значительные трудности для украинских военных.

"Важен для оккупантов": дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ

В ночь на 10 марта, подвергся атаке беспилотников Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он уточнил, что мощность этого НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ.

Переговоры США и Украины: стало известно, что Украина предложит в Джидде

На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта украинская делегация может предложить некоторые уступки на фронте. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Уже завтра украинская переговорная команда вместе с президентом Владимиром Зеленским отправляется в Саудовскую Аравию, где планирует встретиться с представителями США для продолжения переговоров по достижению мира. По словам украинского лидера, команда планирует договариваться также и о продолжении поддержки от Белого дома.

США готовятся к новой встрече с россиянами: СМИ назвали дату

На этой неделе представители администрации Дональда Трампа проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии. Об этом говорится в материале CNN.

Источник телерадиокомпании не раскрывал подробностей о том, кто именно будет присутствовать на переговорах.

Однако было отмечено, что встреча в Саудовской Аравии открывает важную неделю переговоров на высоком уровне. Президент Дональд Трамп и его команда "пытаются заключить соглашение между двумя странами".

Переговоры в Саудовской Аравии могут стать "последним шансом" для Киева - The Economist

11 марта делегации из Киева и Вашингтона встретятся в Джидде в Саудовской Аравии. Над Украиной нависла опасная перспектива, что проваленные переговоры могут спровоцировать еще большее давление со стороны Америки.

Как пишет издание The Economist, встреча состоится через десять дней после скандала в Овальном кабинете, и "теперь наступает момент катарсиса или очередной раунд жестокого наказания".

"Увеличили эффективность дронов на 22%": Сырский поделился новыми успехами ВСУ

В феврале уничтожено и поражено на 22% больше вражеских целей, чем в январе. Наиболее эффективно наносят поражения по врагу украинские FPV-дроны и бомберы мультироторного типа. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, отчитываясь о ежемесячном рабочем совещании по вопросам развития беспилотных систем.

Трамп анонсировал большие события после переговоров в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от переговоров с Украиной, которые должны состояться в Саудовской Аравии 11 марта.

Во время встречи делегации от Украины и США должны определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны, передает Fox News.

США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

В СМИ появилась информация, якобы на этой неделе в Саудовской Аравии представители президента США Дональда Трампа проведут переговоры с украинской и российской сторонами. Однако в стране-агрессоре России отрицают это.

Как передают росСМИ, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких переговоров между США и РФ в Саудовской Аравии пока не планируется. По его словам, хоть страны и начали "реставрировать" двусторонние отношения, однако пока находятся лишь на начальной стадии этого пути.

У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

У Украины есть план прекращения огня, однако он не предусматривает перемирие на суше. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

По его словам, Украина готова согласиться на прекращение обстрелов, в том числе объектов энергетики, но прекратить огонь на суше невозможно из-за слишком высоких рисков.

Украина, став военной лабораторией, готова воевать самостоятельно - The Times

С тех пор, как США приостановили военную помощь Украине, внутреннее производство вооружений оказалось в центре внимания. Теперь многие рассматривают его не только как гибкое дополнение к западному оружию, но и как двигатель военной машины Киева. Об этом пишет The Times.

Так, через несколько часов после того, как Белый дом прекратил военную поддержку, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что внутреннее производство оружия выросло в 35 раз за три года.

В течение 14-15 марта на севере и западе Украины температура воздуха существенно снизится: сначала до +6...+12°С, далее до +2...+7°С. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Украину накрыла новая магнитная буря: когда закончится шторм

В понедельник, 10 марта, Украину накрыла мощная магнитная буря. Из-за этого метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По уровню мощности магнитная буря, накрывшая Землю еще 8 марта и продолжающаяся до сих пор, соответствует К-индексу 5. Сообщается, что не утихнет шторм и завтра, 11 марта.

Чего ждать от переговоров с США: Украина объявила свои условия для мирного соглашения

На этой неделе в Джидде, Саудовская Аравия, состоятся важные переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки.

Главред собрал главное, что стоит знать о переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии.

РФ пытается продвигаться: Сырский рассказал об "окружении" ВСУ под Курском

В Сети появилась информация о сложной ситуации в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что там происходит на самом деле.

Он заявил, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

"Признаки очень позитивные": у Трампа назвали основные темы переговоров США и Украины

США надеются на значительный прогресс в переговорах с Украиной на этой неделе и ожидают, что соглашение по критически важным полезным ископаемым будет подписано. Об этом заявил спецпредставитель президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Американская делегация должна встретиться с представителями Украины на этой неделе в Саудовской Аравии.

"Я думаю, что мы едем туда с ожиданием, что мы достигнем значительного прогресса", - сказал Уиткофф в интервью Fox News, передает Reuters.

Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, - СМИ

11 марта в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций Украины и США, во время которой будут обсуждаться вопросы прекращения войны в Украине. Суспільне со ссылкой на анонимный источник, знакомый с позицией делегации сообщило детали переговорной позиции Украины.

Стратегические объекты РФ под атакой: в Генштабе ВСУ рассказали важные подробности

Украинские силы мощно ударили по важным стратегическим объектам российских оккупантов. Это подтвердил Генштаб ВСУ.

Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ. Его продукция активно использовалась российскими оккупантами. В общем Рязанский НПЗ изготавливал в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

США могут возобновить военную помощь Украине: у Трампа назвали ключевое условие

США надеются на продуктивную встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии 11 марта для выяснения намерений Украины и подтверждения ее готовности "делать сложные вещи, как и россияне". Об заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии СМИ, передает Guardian.

Рубио надеется, что встреча пройдет успешно, но отметил, что важно четко определить позицию Украины относительно мира и ее готовность к сложным шагам, как это делает Россия.

Россия хочет паузы в боевых действиях: Буданов назвал причину такого "желания"

Страна-агрессор Россия хочет добиться паузы в войне против Украины для того, чтобы восстановить силы. Сейчас россияне вышли на максимум своего военного производства. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии DW.

На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

Погода в Украине 11 марта будет ветреной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин.

На территории западных областей будут сильные порывы ветра - до 15-20 м/с. На высокогорье Карпат ожидаются порывы ветра со скоростью до 25 м/с.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 11 марта будет еще теплая погода. Температура воздуха будет держаться на уровне +20 градусов. Дожди ожидаются в Закарпатской, Ровенской, Волынской, Житомирской областях. Ожидаются сильные порывы ветра.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визита

10 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Визит проходит накануне запланированной встречи украинской и американской делегаций, во время которой будут обсуждать возможные пути прекращения войны и дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.

Главред собрал главное, что стоит знать о визите Зеленского в Саудовскую Аравию.

Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

В субботу, 15 марта, Великобритания планирует провести повторный саммит по Украине. Он состоится в онлайн-формате. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что это мероприятие состоится в конце напряженной дипломатической недели: во вторник запланированы украинско-американские переговоры в Саудовской Аравии, кроме того, в течение недели в Париже пройдут отдельные европейские дискуссии с участием министров обороны Великобритании, Германии, Италии и Польши.

"Можно ожидать, что премьер-министр Кир Стармер проведет вторую встречу лидеров коалиции желающих, опираясь на саммит в Ланкастер-хаусе", - сообщил представитель Даунинг-стрит Дэйв Парес, имея в виду лондонскую встречу 2 марта.

Кроме того, по информации Bloomberg, в новой встрече примут участие лидеры стран НАТО, которые готовы приобщить свои военные силы к "коалиции желающих".

Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

В Швейцарии разработали первый мирный план для Украины, в котором подробно описаны шаги и технические аспекты для прекращения огня. Подготовкой документа занимались представители Украины, РФ, США и Евросоюза. Мирный план представил Женевский центр политики безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред