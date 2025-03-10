Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
10 марта 2025, 22:00
181
Новости Украины 10 марта февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 10 марта/ Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 ОМБр, Офис президента Украины, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Переговоры в Саудовской Аравии: в Reuters назвали цель США

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должна состояться встреча украинской и американской делегаций. США планируют использовать эту встречу для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, которые пожелали сохранить анонимность.

Трамп сделал важное заявление о передаче разведданных Украине: что сказал

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной. По его словам, Вашингтон "почти это сделал". Также глава Белого дома ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.

видео дня

Как пишет Axios, пауза, которая в основном была сосредоточена на обмене разведданными по наступательным операциям против РФ, создала значительные трудности для украинских военных.

"Важен для оккупантов": дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ

В ночь на 10 марта, подвергся атаке беспилотников Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он уточнил, что мощность этого НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ.

Переговоры США и Украины: стало известно, что Украина предложит в Джидде

На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта украинская делегация может предложить некоторые уступки на фронте. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Уже завтра украинская переговорная команда вместе с президентом Владимиром Зеленским отправляется в Саудовскую Аравию, где планирует встретиться с представителями США для продолжения переговоров по достижению мира. По словам украинского лидера, команда планирует договариваться также и о продолжении поддержки от Белого дома.

США готовятся к новой встрече с россиянами: СМИ назвали дату

На этой неделе представители администрации Дональда Трампа проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии. Об этом говорится в материале CNN.

Источник телерадиокомпании не раскрывал подробностей о том, кто именно будет присутствовать на переговорах.

Однако было отмечено, что встреча в Саудовской Аравии открывает важную неделю переговоров на высоком уровне. Президент Дональд Трамп и его команда "пытаются заключить соглашение между двумя странами".

Переговоры в Саудовской Аравии могут стать "последним шансом" для Киева - The Economist

11 марта делегации из Киева и Вашингтона встретятся в Джидде в Саудовской Аравии. Над Украиной нависла опасная перспектива, что проваленные переговоры могут спровоцировать еще большее давление со стороны Америки.

Как пишет издание The Economist, встреча состоится через десять дней после скандала в Овальном кабинете, и "теперь наступает момент катарсиса или очередной раунд жестокого наказания".

"Увеличили эффективность дронов на 22%": Сырский поделился новыми успехами ВСУ

В феврале уничтожено и поражено на 22% больше вражеских целей, чем в январе. Наиболее эффективно наносят поражения по врагу украинские FPV-дроны и бомберы мультироторного типа. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, отчитываясь о ежемесячном рабочем совещании по вопросам развития беспилотных систем.

Трамп анонсировал большие события после переговоров в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от переговоров с Украиной, которые должны состояться в Саудовской Аравии 11 марта.

Во время встречи делегации от Украины и США должны определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны, передает Fox News.

США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

В СМИ появилась информация, якобы на этой неделе в Саудовской Аравии представители президента США Дональда Трампа проведут переговоры с украинской и российской сторонами. Однако в стране-агрессоре России отрицают это.

Как передают росСМИ, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких переговоров между США и РФ в Саудовской Аравии пока не планируется. По его словам, хоть страны и начали "реставрировать" двусторонние отношения, однако пока находятся лишь на начальной стадии этого пути.

У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

У Украины есть план прекращения огня, однако он не предусматривает перемирие на суше. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

По его словам, Украина готова согласиться на прекращение обстрелов, в том числе объектов энергетики, но прекратить огонь на суше невозможно из-за слишком высоких рисков.

Украина, став военной лабораторией, готова воевать самостоятельно - The Times

С тех пор, как США приостановили военную помощь Украине, внутреннее производство вооружений оказалось в центре внимания. Теперь многие рассматривают его не только как гибкое дополнение к западному оружию, но и как двигатель военной машины Киева. Об этом пишет The Times.

Так, через несколько часов после того, как Белый дом прекратил военную поддержку, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что внутреннее производство оружия выросло в 35 раз за три года.

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

В течение 14-15 марта на севере и западе Украины температура воздуха существенно снизится: сначала до +6...+12°С, далее до +2...+7°С. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Украину накрыла новая магнитная буря: когда закончится шторм

В понедельник, 10 марта, Украину накрыла мощная магнитная буря. Из-за этого метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По уровню мощности магнитная буря, накрывшая Землю еще 8 марта и продолжающаяся до сих пор, соответствует К-индексу 5. Сообщается, что не утихнет шторм и завтра, 11 марта.

Чего ждать от переговоров с США: Украина объявила свои условия для мирного соглашения

На этой неделе в Джидде, Саудовская Аравия, состоятся важные переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки.

Главред собрал главное, что стоит знать о переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии.

РФ пытается продвигаться: Сырский рассказал об "окружении" ВСУ под Курском

В Сети появилась информация о сложной ситуации в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что там происходит на самом деле.

Он заявил, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

"Признаки очень позитивные": у Трампа назвали основные темы переговоров США и Украины

США надеются на значительный прогресс в переговорах с Украиной на этой неделе и ожидают, что соглашение по критически важным полезным ископаемым будет подписано. Об этом заявил спецпредставитель президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Американская делегация должна встретиться с представителями Украины на этой неделе в Саудовской Аравии.

"Я думаю, что мы едем туда с ожиданием, что мы достигнем значительного прогресса", - сказал Уиткофф в интервью Fox News, передает Reuters.

Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, - СМИ

11 марта в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций Украины и США, во время которой будут обсуждаться вопросы прекращения войны в Украине. Суспільне со ссылкой на анонимный источник, знакомый с позицией делегации сообщило детали переговорной позиции Украины.

Стратегические объекты РФ под атакой: в Генштабе ВСУ рассказали важные подробности

Украинские силы мощно ударили по важным стратегическим объектам российских оккупантов. Это подтвердил Генштаб ВСУ.

Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ. Его продукция активно использовалась российскими оккупантами. В общем Рязанский НПЗ изготавливал в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

США могут возобновить военную помощь Украине: у Трампа назвали ключевое условие

США надеются на продуктивную встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии 11 марта для выяснения намерений Украины и подтверждения ее готовности "делать сложные вещи, как и россияне". Об заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии СМИ, передает Guardian.

Рубио надеется, что встреча пройдет успешно, но отметил, что важно четко определить позицию Украины относительно мира и ее готовность к сложным шагам, как это делает Россия.

Россия хочет паузы в боевых действиях: Буданов назвал причину такого "желания"

Страна-агрессор Россия хочет добиться паузы в войне против Украины для того, чтобы восстановить силы. Сейчас россияне вышли на максимум своего военного производства. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии DW.

На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

Погода в Украине 11 марта будет ветреной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин.

На территории западных областей будут сильные порывы ветра - до 15-20 м/с. На высокогорье Карпат ожидаются порывы ветра со скоростью до 25 м/с.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 11 марта будет еще теплая погода. Температура воздуха будет держаться на уровне +20 градусов. Дожди ожидаются в Закарпатской, Ровенской, Волынской, Житомирской областях. Ожидаются сильные порывы ветра.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визита

10 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Визит проходит накануне запланированной встречи украинской и американской делегаций, во время которой будут обсуждать возможные пути прекращения войны и дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.

Главред собрал главное, что стоит знать о визите Зеленского в Саудовскую Аравию.

Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

В субботу, 15 марта, Великобритания планирует провести повторный саммит по Украине. Он состоится в онлайн-формате. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что это мероприятие состоится в конце напряженной дипломатической недели: во вторник запланированы украинско-американские переговоры в Саудовской Аравии, кроме того, в течение недели в Париже пройдут отдельные европейские дискуссии с участием министров обороны Великобритании, Германии, Италии и Польши.

"Можно ожидать, что премьер-министр Кир Стармер проведет вторую встречу лидеров коалиции желающих, опираясь на саммит в Ланкастер-хаусе", - сообщил представитель Даунинг-стрит Дэйв Парес, имея в виду лондонскую встречу 2 марта.

Кроме того, по информации Bloomberg, в новой встрече примут участие лидеры стран НАТО, которые готовы приобщить свои военные силы к "коалиции желающих".

Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

В Швейцарии разработали первый мирный план для Украины, в котором подробно описаны шаги и технические аспекты для прекращения огня. Подготовкой документа занимались представители Украины, РФ, США и Евросоюза. Мирный план представил Женевский центр политики безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп мирное урегулирование новости Украины Трамп новости мирные переговоры с Россией Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США принуждают Украину пойти на территориальные уступки: о каких землях идет речь

США принуждают Украину пойти на территориальные уступки: о каких землях идет речь

22:38Война
Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

21:13Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 марта (обновляется)

Последние новости

22:38

США принуждают Украину пойти на территориальные уступки: о каких землях идет речь

22:37

Рубанула решительно: Вера Брежнева впервые за много лет сменила имидж

22:25

Ожидать ли повышения тарифов на свет: прогноз для украинцев

22:17

"Есть избранник": коллега Кучеренко назвала причину ее развода с Комаровым

22:00

Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

Самолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - КриволапСамолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - Криволап
21:56

"Немножко показывает лишнее": Катя Осадчая ответила на слухи про беременность

21:38

"Прихожу – бегу к ней": Дорофеева рассказала о пополнении в семье с Кацуриным

21:37

6 знаков зодиака, которые постоянно боятся подвести людей

21:36

"Горячие точки" для микробов: семь мест, которые люди забывают убирать

Реклама
21:13

Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

20:43

Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

20:27

Какая капуста полезнее: брокколи или цветная – для похудения и здоровья

20:09

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визитаВидео

20:03

Очередное обострение: россияне ищут места, где можно прорвать украинскую оборону

20:01

Владимир и Елена Зеленские удивили своим поступком на публике - детали

19:36

На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

19:26

Проверьте свое зрение: найдите лишнего кота за 5 секунд

19:22

Россия хочет паузы в боевых действиях: Буданов назвал причину такого "желания"

19:22

Дмитрий Кулеба признался, почему не женился на своей возлюбленной

19:18

США могут возобновить военную помощь Украине: у Трампа назвали ключевое условие

Реклама
19:10

Почему Россия устроила массовую атаку дронами за первую неделю марта?мнение

18:39

Стратегические объекты РФ под атакой: в Генштабе ВСУ рассказали важные подробности

18:38

В Украине резко изменились цены на фрукты и овощи: что и сколько теперь стоит

18:28

Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, - СМИ

18:26

Что посадить в саду, чтобы отпугнуть вредителей: эксперт назвал лучшее растение

18:20

"Полимер не рассасывается": Повалий жалуется в РФ на неудачный визит к косметологу

18:10

"Нездоровое давление": Хижняк призналась, почему не пускает сына в актерство

18:09

Драить не нужно: женщина назвала чудо-средство, которое может очистить весь дом

17:32

"Признаки позитивные": у Трампа назвали основные темы переговоров США и Украины

17:21

Пара выкопала во дворе "тревожную" находку - пользователи TikTok "раскрыли" ее

17:19

Советский страх многих: почему в СССР боялись носить джинсы

17:08

Не только WD-40: чем смазать скрипучую дверь

17:07

РФ пытается продвигаться: Сырский рассказал об "окружении" ВСУ под Курском

16:20

Чего ждать от переговоров с США: Украина объявила свои условия для мирной сделки

16:08

Украину накрыла новая магнитная буря: когда закончится шторм

15:40

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

15:23

Оккупанты давят: ВСУ предупредили об угрозе для крупного города на Харьковщине

15:08

Евровидение-2025: Украина возвращается в десятку лучших по версии букмекеров

14:40

Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

13:58

У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

Реклама
13:50

"Давно ждали": в приложение "Дія" добавили разрешение на оружие

13:45

Всего один секрет: рецепт воздушного кулича, настоящий восторгВидео

13:22

США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

12:53

5 знаков зодиака, которые любят роскошь

12:35

Есть ли угроза окружения ВСУ в Курской области: ветеран сделал заявление

12:32

Олеся Жураковская попала в ДТП - подробности

12:27

Эффективнее спецназа НАТО: эксперт рассказал, чем Европа может усилить УкраинуЭксклюзив

12:10

Трамп анонсировал большие события после переговоров в Саудовской Аравии

12:07

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

11:52

"Увеличили эффективность дронов на 22%": Сырский поделился новыми успехами ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять