У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

Прекращение огня возможно в небе или на море, но о перемирии на суше не может идти речь.

https://glavred.info/war/u-ukrainy-est-plan-prekrashcheniya-ognya-v-op-raskryli-detali-10645982.html Ссылка скопирована

Украина готова к перемирию, но оно не должно дать агрессору возможности возобновить войну / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Что сказал Лещенко:

Украина предлагает прекратить огонь с неба и на море

Перемирие на суше невозможно из-за риска возобновления войны

У Украины есть план прекращения огня, однако он не предусматривает перемирие на суше. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

По его словам, Украина готова согласиться на прекращение обстрелов, в том числе объектов энергетики, но прекратить огонь на суше невозможно из-за слишком высоких рисков.

видео дня

"Он (Трамп - Главред) говорит: есть ли план прекращения огня? Мы отвечаем, что у нас есть план прекращения огня. Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. А также предлагаем прекратить огонь на море. Мы берем обязательство не атаковать. Это, кстати, парадоксально. Ведь у нас в Черном море инициатива в руках. Также предлагаем энергетику не атаковать. То есть Трамп постоянно рождает инициативы для того, чтобы в переговорном процессе своего визави подводить к нужному ему результату. Но и у Украины есть что ответить. Вы хотите перемирия - мы готовы", - подчеркнул представитель ОП.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Лещенко пояснил, что перемирие на суше грозит восстановлением сил страны-агрессора России, которая сможет атаковать Украину снова уже через несколько месяцев, в том числе за счет усиления военнослужащими из Северной Кореи.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что справедливого мира в Украине нельзя достичь путем прекращения огня, ведь такой шаг приведет к капитуляции страны.

Накануне председатель оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сообщил, что в 2025 году война в Украине не завершится, но возможно временное перемирие.

Ранее также руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко предупредил, что Россия хочет, чтобы в Украине был режим прекращения огня, однако это не будет означать мир.

Больше новостей:

Кто такой Сергей Лещенко? Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.

Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).

В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред