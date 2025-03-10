У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

Что сказал Лещенко:
- Украина предлагает прекратить огонь с неба и на море
- Перемирие на суше невозможно из-за риска возобновления войны
У Украины есть план прекращения огня, однако он не предусматривает перемирие на суше. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.
По его словам, Украина готова согласиться на прекращение обстрелов, в том числе объектов энергетики, но прекратить огонь на суше невозможно из-за слишком высоких рисков.
"Он (Трамп - Главред) говорит: есть ли план прекращения огня? Мы отвечаем, что у нас есть план прекращения огня. Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. А также предлагаем прекратить огонь на море. Мы берем обязательство не атаковать. Это, кстати, парадоксально. Ведь у нас в Черном море инициатива в руках. Также предлагаем энергетику не атаковать. То есть Трамп постоянно рождает инициативы для того, чтобы в переговорном процессе своего визави подводить к нужному ему результату. Но и у Украины есть что ответить. Вы хотите перемирия - мы готовы", - подчеркнул представитель ОП.
Лещенко пояснил, что перемирие на суше грозит восстановлением сил страны-агрессора России, которая сможет атаковать Украину снова уже через несколько месяцев, в том числе за счет усиления военнослужащими из Северной Кореи.
Прекращение огня в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что справедливого мира в Украине нельзя достичь путем прекращения огня, ведь такой шаг приведет к капитуляции страны.
Накануне председатель оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сообщил, что в 2025 году война в Украине не завершится, но возможно временное перемирие.
Ранее также руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко предупредил, что Россия хочет, чтобы в Украине был режим прекращения огня, однако это не будет означать мир.
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Кто такой Сергей Лещенко?
Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.
Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).
Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).
В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.
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