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США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

Анна Косик
10 марта 2025, 13:22
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В России считают, что сейчас находятся на начальном этапе восстановления двусторонних отношений со Штатами.
Путин, Песков, Трамп
В России отрицают начало переговоров со Штатами / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот с YouTube

Главное из заявления Пескова:

  • В РФ не рассчитывают на скорое восстановление отношений с США
  • Путин и Трамп выразили политическую волю в налаживании контактов между странами
  • Между руководителями США и РФ состоялся один телефонный разговор

В СМИ появилась информация, якобы на этой неделе в Саудовской Аравии представители президента США Дональда Трампа проведут переговоры с украинской и российской сторонами. Однако в стране-агрессоре России отрицают это.

Как передают росСМИ, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких переговоров между США и РФ в Саудовской Аравии пока не планируется. По его словам, хоть страны и начали "реставрировать" двусторонние отношения, однако пока находятся лишь на начальной стадии этого пути.

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"Путь должен быть достаточно длинный, тяжелый, но по крайней мере два президента выразили политическую волю в этом направлении", - подчеркнул он.

Песков также сообщил, что сейчас между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся только один телефонный разговор, однако он был достаточно конструктивным для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Напомним, в СМИ появилась информация, якобы на этой неделе представители администрации Дональда Трампа проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии. При этом подробностей о том, кто именно будет присутствовать на переговорах не разглашали.

Издание Financial Times со ссылкой на источники также сообщало, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии украинская делегация может предложить некоторые уступки на фронте.

В то же время, как писал Главред, по данным издания The Economist, над Украиной нависла опасная перспектива, что проваленные переговоры могут спровоцировать еще большее давление со стороны Америки.

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Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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