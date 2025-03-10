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США готовятся к новой встрече с россиянами: СМИ назвали дату

Марина Фурман
10 марта 2025, 10:29
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Встреча в Саудовской Аравии открывает важную неделю переговоров на высоком уровне, пишет CNN.
США готовятся к новой встрече с россиянами: СМИ назвали дату
США встретятся с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Основное:

  • В Саудовской Аравии делегация США проведет отдельную встречу с россиянами
  • Кто именно будет присутствовать на переговорах с российской стороны - неизвестно

На этой неделе представители администрации Дональда Трампа проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии. Об этом говорится в материале CNN.

Источник телерадиокомпании не раскрывал подробностей о том, кто именно будет присутствовать на переговорах.

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Однако было отмечено, что встреча в Саудовской Аравии открывает важную неделю переговоров на высоком уровне. Президент Дональд Трамп и его команда "пытаются заключить соглашение между двумя странами".

Кроме того, Трамп, во время разговора с журналистами, заявил, что приближаются "большие встречи" и выразил надежду, что "некоторые очень важные вещи могут произойти на этой неделе".

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры в Саудовской Аравии - новости по теме

Как писал Главред, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Встреча между делегациями Украины и США 11 марта должна быть результативной.

Известно, что делегация Украины будет состоять из четырех представителей: Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы. Президент Зеленский начнет визит в Саудовскую Аравию со встречи с Наследным принцем, после чего украинские дипломаты и военные проведут переговоры с американской командой.

Журналисты Reuters со ссылкой на двух американских чиновников писали, что США планируют использовать встречу в Саудовской Аравии для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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