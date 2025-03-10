Украину накрыла новая магнитная буря: когда закончится шторм

Мощность магнитной бури достигает пятибалльного уровня.

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Магнитная буря продолжается уже третьи сутки / фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине третий день продолжается магнитная буря

Следующая магнитная буря накроет Землю в конце марта

В понедельник, 10 марта, Украину накрыла мощная магнитная буря. Из-за этого метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По уровню мощности магнитная буря, накрывшая Землю еще 8 марта и продолжающаяся до сих пор, соответствует К-индексу 5. Сообщается, что не утихнет шторм и завтра, 11 марта.

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Магнитная буря 10-11 марта / скриншот с meteoagent

Как известно, уровень мощности магнитных бурь варьируется между показателями 2 и 9. Чем выше К-индекс, тем более мощным магнитным колебаниям он соответствует. Поэтому 5-балльная магнитная буря соответствует красному уровню.

Предварительно, уже в среду, 12 марта, К-индекс упадет до показателя 4, а 13 марта магнитная буря полностью утихнет.

По предварительному прогнозу, новая мощная магнитная буря, которая будет соответствовать красному уровню, накроет Украину только в конце месяца, а именно 27 марта. При этом исследователи предупреждают, что солнечная активность может измениться.

Магнитная буря 27 марта / скриншот с meteoagent

Влияние магнитных бурь на людей

У многих во время мощных магнитных бурь заметно ухудшается самочувствие, в частности возникает головная боль, головокружение, тошнота, боль в области сердца, слабость, сонливость. Иногда магнитные бури могут спровоцировать даже боль в спине и суставах, повышенное давление или обострение хронических заболеваний.

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

При ухудшении самочувствия во время повышенной солнечной активности рекомендуется соблюдать правила здорового образа жизни, а именно:

Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Чаще находиться на свежем воздухе и больше ходить пешком;

Регулярно проветривать комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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