"Увеличили эффективность дронов на 22%": Сырский поделился новыми успехами ВСУ

Главнокомандующий уверен, что беспилотные системы стали одним из важнейших элементов современной войны.

https://glavred.info/ukraine/uvelichili-effektivnost-dronov-na-22-syrskiy-podelilsya-novymi-uspehami-vsu-10645949.html Ссылка скопирована

Сырский проанализировал работу ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, t.me/GeneralStaffZSU

Основное:

Сырский провел совещание по вопросам развития беспилотных систем

В феврале поражено и уничтожено целей противника на 22% больше по сравнению с январем

Россияне перенимают украинский опыт в сфере дронов

В феврале уничтожено и поражено на 22% больше вражеских целей, чем в январе. Наиболее эффективно наносят поражений по врагу украинские FPV-дроны и бомберы мультироторного типа. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, отчитываясь о ежемесячном рабочем совещании по вопросам развития беспилотных систем.

Главком заверил, что беспилотные системы стали одним из важнейших элементов современной войны. Технология производства дронов постоянно развивается. Беспилотные системы держат фронт или двигают его вперед, помогают сохранить жизнь украинских бойцов, уничтожают личный состав и технику врага.

видео дня

При этом Сырский добавил, что оккупанты тоже не стоят на месте. Армия Путина перенимает украинский опыт и увеличивает собственные наработки в области дронов.

"Заслушал очередной доклад разведки по формированию войск БпС в вооруженных силах России, где сформировано управление начальника войск БпС, созданы подразделения БпАК быстрого реагирования, развивается направление дронов с управлением на оптоволокне", - написал Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что Украина также активно использует дроны с оптоволоконным управлением.

"Эта часть БпС ВСУ требует исключительного внимания и приложения максимальных усилий. Мы просто не имеем права отставать от противника в тех областях технологической войны, где должны вооружаться и усиливаться за счет собственных ресурсов", - добавил он.

Сырский поблагодарил всех защитников и защитниц, которые уничтожают врага.

Потери врага в войне - новости по теме

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно заявил, что российская армия несет значительные потери в войне против Украины. С начала 2025 года потери оккупантов в живой силе достигли около 91 тысячи человек.

Тем временем военнослужащие 810-й бригады морской пехоты РФ массово избегают отправки в Курскую область, где российские оккупационные войска несут огромные потери, сообщили в партизанском движении "Атеш".

В феврале Главред со ссылкой на Сырского писал, что российские оккупационные войска несут значительные потери в Курской области - общее количество убитых и раненых превысило 48 тысяч.

Другие новости:

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред