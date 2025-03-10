Какая капуста полезнее: брокколи или цветная – для похудения и здоровья

В обоих сортах капусты содержится широкий спектр полезных веществ для организма человека.

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Какая капуста полезнее: брокколи или цветная / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Еда с Умом"

Вы узнаете:

БЖУ и содержание полезных веществ в овощах

Какая польза для здоровья

Брокколи и цветная капуста - два популярных овоща, которые часто сравнивают по их питательным свойствам и пользе для здоровья. Оба овоща относятся к семейству крестоцветных и обладают уникальными характеристиками, однако есть некоторые различия, которые могут повлиять на выбор между ними. Главред расскажет, в чем отличие между брокколи и цветной капустой.

Автор Youtube-канала "Еда с Умом" также рассказал, какой овощ лучше для правильного питания.

Цветная капуста имеет более сладкий вкус, а брокколи обычно слегка горьковатый. Однако исследования показали, что восприятие горького вкуса брокколи зависит от человека.

БЖУ и содержание полезных веществ

Цветная капуста и брокколи низкокалорийны и богаты множеством важных витаминов и минералов. Эти овощи особенно богаты клетчаткой и большим количеством витамина С. Кроме того, эти два крестоцветных растения содержат фолиевую кислоту, калий, кремний, медь и марганец.

Вот что содержится в 100 г цветной капусты:

30 ккал

белки 2,5 г

жиры 0,3 г

углеводы 4,2 г

клетчатка 2,1 г

вода 90 г

витамин А 3 мкг (0,3% суточной нормы)

витамин С 70 мг (78% суточной нормы)

витамин К 16 мкг (13% суточной нормы)

витамин В9 (фолаты) 23 мкг (6% суточной нормы)

кремний 22 мг (73% суточной нормы)

Соотношение у цветной капусты белков, жиров и углеводов: 1 : 0,1 : 1,7. Это при усредненной формуле соотношения белков, жиров, углеводов: белки – 15-20%, жиры – 30%, углеводы – 55-60%, то есть примерно 1:2:3.

Содержание БЖУ и микроэлементов в 100 г брокколи:

34 ккал

белки 2,8 г

жиры 0,4 г

углеводы 4 г

клетчатка 2,6 г

вода 89 г

витамин А 31 мкг (3,4% суточной нормы)

витамин С 89,2 мг (99% суточной нормы)

витамин К 101,6 мкг (85% суточной нормы)

витамин В9 (фолаты) 63 мкг (16% суточной нормы)

кремний 78 мг (260% суточной нормы)

Соотношение белков, жиров и углеводов в брокколи: 1 : 0,1 : 1,4.

По содержанию витаминов А, С и К, цветная капуста уступает брокколи, меньше в ней кремния и фолиевой кислоты. При этом оба овоща содержат мало углеводов, и даже для человека, страдающего диабетом, выбор одного или другого овоща не будет иметь большого значения. Кроме того, цветная капуста и брокколи имеют низкий гликемический индекс, важный для диабетиков показатель. Точные значения гликемического индекса для этих овощей еще не рассчитаны как раз из-за низкого содержания в них углеводов.

Важно учитывать, что приготовление при высоких температурах изменяет кислотность овощей на более кислую. В целом, цветная капуста и брокколи имеют одинаковую кислотность.

Польза для здоровья

Содержание антиоксидантов

Цветная капуста и брокколи богаты антиоксидантами. Эти полезные соединения защищают от хронических заболеваний, могут уменьшить повреждение клеток и воспаление.

Профилактика рака

Цветная капуста и брокколи содержат концентрированное количество антиоксидантов, которые потенциально могут помочь защитить организм от определенных видов рака.

Здоровье сердца

Некоторые исследования показывают, что добавление в рацион нескольких порций брокколи или цветной капусты может улучшить здоровье сердца. Это связано с тем, что оба овоща содержат клетчатку. Это питательное вещество, снижающее уровень холестерина и артериального давления – факторов риска сердечных заболеваний. В некоторых исследованиях на животных было показано, что некоторые антиоксиданты в этих овощах, такие как сульфорафан, непосредственно улучшают здоровье сердца.

Похудение

Цветная капуста и брокколи – отличный выбор для диеты, рассчитанной на похудение. Овощи содержат мало калорий, много клетчатки и являются отличным источником питательных веществ. Цветная капуста менее калорийна, но также содержит немного больше сахара.

Цветная капуста лучше подходит для низкокалорийных, обезжиренных и низкоуглеводных диет; однако брокколи богаче многими необходимыми витаминами и минералами. Оба крестоцветных подходят для диеты с низким гликемическим индексом. Исследования подтвердили, что повышенное потребление овощей полезно для предотвращения долгосрочного увеличения веса.

Стоит также отметить, что некоторые диетологи советуют: чтобы получить от употребления капусты максимум пользы, принимать в пищу её лучше в сыром виде или после непродолжительной термической обработки.

Смотрите видео о том, какой овощ лучше для правильного питания.

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