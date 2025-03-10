Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Какая капуста полезнее: брокколи или цветная – для похудения и здоровья

Виталий Кирсанов
10 марта 2025, 20:27
57
В обоих сортах капусты содержится широкий спектр полезных веществ для организма человека.
Какая капуста полезнее: брокколи или цветная
Какая капуста полезнее: брокколи или цветная / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Еда с Умом"

Вы узнаете:

  • БЖУ и содержание полезных веществ в овощах
  • Какая польза для здоровья

Брокколи и цветная капуста - два популярных овоща, которые часто сравнивают по их питательным свойствам и пользе для здоровья. Оба овоща относятся к семейству крестоцветных и обладают уникальными характеристиками, однако есть некоторые различия, которые могут повлиять на выбор между ними. Главред расскажет, в чем отличие между брокколи и цветной капустой.

Автор Youtube-канала "Еда с Умом" также рассказал, какой овощ лучше для правильного питания.

Цветная капуста имеет более сладкий вкус, а брокколи обычно слегка горьковатый. Однако исследования показали, что восприятие горького вкуса брокколи зависит от человека.

БЖУ и содержание полезных веществ

Цветная капуста и брокколи низкокалорийны и богаты множеством важных витаминов и минералов. Эти овощи особенно богаты клетчаткой и большим количеством витамина С. Кроме того, эти два крестоцветных растения содержат фолиевую кислоту, калий, кремний, медь и марганец.

Вот что содержится в 100 г цветной капусты:

  • 30 ккал
  • белки 2,5 г
  • жиры 0,3 г
  • углеводы 4,2 г
  • клетчатка 2,1 г
  • вода 90 г
  • витамин А 3 мкг (0,3% суточной нормы)
  • витамин С 70 мг (78% суточной нормы)
  • витамин К 16 мкг (13% суточной нормы)
  • витамин В9 (фолаты) 23 мкг (6% суточной нормы)
  • кремний 22 мг (73% суточной нормы)

Соотношение у цветной капусты белков, жиров и углеводов: 1 : 0,1 : 1,7. Это при усредненной формуле соотношения белков, жиров, углеводов: белки – 15-20%, жиры – 30%, углеводы – 55-60%, то есть примерно 1:2:3.

Содержание БЖУ и микроэлементов в 100 г брокколи:

  • 34 ккал
  • белки 2,8 г
  • жиры 0,4 г
  • углеводы 4 г
  • клетчатка 2,6 г
  • вода 89 г
  • витамин А 31 мкг (3,4% суточной нормы)
  • витамин С 89,2 мг (99% суточной нормы)
  • витамин К 101,6 мкг (85% суточной нормы)
  • витамин В9 (фолаты) 63 мкг (16% суточной нормы)
  • кремний 78 мг (260% суточной нормы)

Соотношение белков, жиров и углеводов в брокколи: 1 : 0,1 : 1,4.

По содержанию витаминов А, С и К, цветная капуста уступает брокколи, меньше в ней кремния и фолиевой кислоты. При этом оба овоща содержат мало углеводов, и даже для человека, страдающего диабетом, выбор одного или другого овоща не будет иметь большого значения. Кроме того, цветная капуста и брокколи имеют низкий гликемический индекс, важный для диабетиков показатель. Точные значения гликемического индекса для этих овощей еще не рассчитаны как раз из-за низкого содержания в них углеводов.

Важно учитывать, что приготовление при высоких температурах изменяет кислотность овощей на более кислую. В целом, цветная капуста и брокколи имеют одинаковую кислотность.

Польза для здоровья

Содержание антиоксидантов

Цветная капуста и брокколи богаты антиоксидантами. Эти полезные соединения защищают от хронических заболеваний, могут уменьшить повреждение клеток и воспаление.

Профилактика рака

Цветная капуста и брокколи содержат концентрированное количество антиоксидантов, которые потенциально могут помочь защитить организм от определенных видов рака.

Здоровье сердца

Некоторые исследования показывают, что добавление в рацион нескольких порций брокколи или цветной капусты может улучшить здоровье сердца. Это связано с тем, что оба овоща содержат клетчатку. Это питательное вещество, снижающее уровень холестерина и артериального давления – факторов риска сердечных заболеваний. В некоторых исследованиях на животных было показано, что некоторые антиоксиданты в этих овощах, такие как сульфорафан, непосредственно улучшают здоровье сердца.

Похудение

Цветная капуста и брокколи – отличный выбор для диеты, рассчитанной на похудение. Овощи содержат мало калорий, много клетчатки и являются отличным источником питательных веществ. Цветная капуста менее калорийна, но также содержит немного больше сахара.

Цветная капуста лучше подходит для низкокалорийных, обезжиренных и низкоуглеводных диет; однако брокколи богаче многими необходимыми витаминами и минералами. Оба крестоцветных подходят для диеты с низким гликемическим индексом. Исследования подтвердили, что повышенное потребление овощей полезно для предотвращения долгосрочного увеличения веса.

Стоит также отметить, что некоторые диетологи советуют: чтобы получить от употребления капусты максимум пользы, принимать в пищу её лучше в сыром виде или после непродолжительной термической обработки.

Смотрите видео о том, какой овощ лучше для правильного питания.

Вам может быть интересно:

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    капуста огород интересные новости
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

    Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

    21:13Политика
    Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

    Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

    20:43Политика
    Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визита

    Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визита

    20:09Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

    Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

    "Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

    "Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

    Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

    Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

    Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    "Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

    "Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

    Последние новости

    21:13

    Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

    20:43

    Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

    20:27

    Какая капуста полезнее: брокколи или цветная – для похудения и здоровья

    20:09

    Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визитаВидео

    20:03

    Очередное обострение: россияне ищут места, где можно прорвать украинскую оборону

    Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕСТрамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС
    20:01

    Владимир и Елена Зеленские удивили своим поступком на публике - детали

    19:36

    На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

    19:26

    Проверьте свое зрение: найдите лишнего кота за 5 секунд

    19:22

    Россия хочет паузы в боевых действиях: Буданов назвал причину такого "желания"

    Реклама
    19:22

    Дмитрий Кулеба признался, почему не женился на своей возлюбленной

    19:18

    США могут возобновить военную помощь Украине: у Трампа назвали ключевое условие

    19:10

    Почему Россия устроила массовую атаку дронами за первую неделю марта?мнение

    18:39

    Стратегические объекты РФ под атакой: в Генштабе ВСУ рассказали важные подробности

    18:38

    В Украине резко изменились цены на фрукты и овощи: что и сколько теперь стоит

    18:28

    Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, - СМИ

    18:26

    Что посадить в саду, чтобы отпугнуть вредителей: эксперт назвал лучшее растение

    18:20

    "Полимер не рассасывается": Повалий жалуется в РФ на неудачный визит к косметологу

    18:10

    "Нездоровое давление": Хижняк призналась, почему не пускает сына в актерство

    18:09

    Драить не нужно: женщина назвала чудо-средство, которое может очистить весь дом

    17:32

    "Признаки позитивные": у Трампа назвали основные темы переговоров США и Украины

    Реклама
    17:21

    Пара выкопала во дворе "тревожную" находку - пользователи TikTok "раскрыли" ее

    17:19

    Советский страх многих: почему в СССР боялись носить джинсы

    17:08

    Не только WD-40: чем смазать скрипучую дверь

    17:07

    РФ пытается продвигаться: Сырский рассказал об "окружении" ВСУ под Курском

    16:20

    Чего ждать от переговоров с США: Украина объявила свои условия для мирной сделки

    16:08

    Украину накрыла новая магнитная буря: когда закончится шторм

    15:40

    "Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

    15:23

    Оккупанты давят: ВСУ предупредили об угрозе для крупного города на Харьковщине

    15:08

    Евровидение-2025: Украина возвращается в десятку лучших по версии букмекеров

    14:40

    Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

    13:58

    У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

    13:50

    "Давно ждали": в приложение "Дія" добавили разрешение на оружие

    13:45

    Всего один секрет: рецепт воздушного кулича, настоящий восторгВидео

    13:22

    США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

    12:53

    5 знаков зодиака, которые любят роскошь

    12:35

    Есть ли угроза окружения ВСУ в Курской области: ветеран сделал заявление

    12:32

    Олеся Жураковская попала в ДТП - подробности

    12:27

    Эффективнее спецназа НАТО: эксперт рассказал, чем Европа может усилить УкраинуЭксклюзив

    12:10

    Трамп анонсировал большие события после переговоров в Саудовской Аравии

    12:07

    "Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

    Реклама
    11:52

    "Увеличили эффективность дронов на 22%": Сырский поделился новыми успехами ВСУ

    11:20

    Переговоры в Саудовской Аравии могут стать "последним шансом" для Киева - The Economist

    11:02

    ВСУ сорвали наступление РФ с бронетехникой: ситуация возле Покровска изменилась

    10:46

    Китайский гороскоп на завтра 11 марта: Кроликам - страх, Драконам - гнев

    10:29

    США готовятся к новой встрече с россиянами: СМИ назвали дату

    10:18

    Пришло "время гривни": что будет с курсом и стоит ли покупать валюту

    09:56

    Будет рекордный урожай: какое удобрение любит болгарский перец

    09:37

    Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на Курщине

    09:22

    Дивный новый мир Маскамнение

    09:06

    "Дальше он сам": Павел Зибров рассказал о своем таинственном сыне

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Поздравления
    С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
    Интересное
    Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Война с Россией
    КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Операция в Курской области
    РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять