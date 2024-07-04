Как приготовить цветную капусту: получится просто "улет"

Хороший рецепт приготовления цветной капусты - быстро и очень вкусно.

https://glavred.info/recipes/kak-prigotovit-cvetnuyu-kapustu-poluchitsya-prosto-ulet-10578167.html Ссылка скопирована

Цветная капуста в кляре / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Цветная капуста не только полезная, но и очень вкусная, можете сами в этом убедиться, приготовив ее в кляре с сыром. Готовиться блюдо очень легко и удивляет невероятным вкусом.

Цветная капуста в сырном кляре - рецепт

Ингредиенты:

Цветная капуста 1 шт.

Сыр твердый по вкусу

Яйца 2 шт.

Мука 1 ст. л.

Соль, перец, специи по вкусу

Растительное масло для обжаривания

Цветную капусту разделяем и отвариваем 5-7 минут в подсоленной воде.

видео дня

Для кляра взбиваем яйца, добавляем натертый твердый сыр, муку и специи.

Подготовленную капусту отправляем в кляр и обжариваем со всех сторон до румяной корочки.

Блюдо можно подать со сметаной с чесноком или же другим соусом. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как приготовить цветную капусту в сырном кляре:

Кто такая vistovska_cooking? vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред