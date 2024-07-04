Как приготовить цветную капусту: получится просто "улет"

Цветная капуста не только полезная, но и очень вкусная, можете сами в этом убедиться, приготовив ее в кляре с сыром. Готовиться блюдо очень легко и удивляет невероятным вкусом.
Цветная капуста в сырном кляре - рецепт
Ингредиенты:
- Цветная капуста 1 шт.
- Сыр твердый по вкусу
- Яйца 2 шт.
- Мука 1 ст. л.
- Соль, перец, специи по вкусу
- Растительное масло для обжаривания
Цветную капусту разделяем и отвариваем 5-7 минут в подсоленной воде.
Для кляра взбиваем яйца, добавляем натертый твердый сыр, муку и специи.
Подготовленную капусту отправляем в кляр и обжариваем со всех сторон до румяной корочки.
Блюдо можно подать со сметаной с чесноком или же другим соусом. Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как приготовить цветную капусту в сырном кляре:
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