Враг массированно атаковал Одессу: зафиксировано несколько пожаров

Информация о пострадавших уточняется.

https://glavred.info/ukraine/vrag-massirovanno-atakoval-odessu-zafiksirovano-neskolko-pozharov-10646147.html Ссылка скопирована

Удар РФ по Одессе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Кратко:

Россияне атаковали Одессу дронами

Произошло возгорание частного жилого дома и двух других объектов

Страна-агрессор Россия поздно вечером, 10 марта, массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу. Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

По его словам, в результате вражеских действий зафиксировано возгорание.

видео дня

"Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим. Информация о пострадавших уточняется", - подчеркнул он.

Также отмечается, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю страна-агрессор РФ осуществила сотни атак на Украину с применением различных видов оружия. Враг использовал около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет различных типов.

Вечером 8 марта российская армия атаковала дронами Запорожье и область. В результате обстрела возник пожар на критической инфраструктуре, который пожарные тушили целых пять часов.

Кроме того, в ночь на 8 марта 2025 года войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" и одной крылатой ракетой "Искандер-К" из Ростовской обл., а также 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Читайте также:

Кто такой Олег Кипер Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред