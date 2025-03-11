Враг массированно атаковал Одессу: зафиксировано несколько пожаров

Кратко:
- Россияне атаковали Одессу дронами
- Произошло возгорание частного жилого дома и двух других объектов
Страна-агрессор Россия поздно вечером, 10 марта, массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу. Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
По его словам, в результате вражеских действий зафиксировано возгорание.
"Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим. Информация о пострадавших уточняется", - подчеркнул он.
Также отмечается, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю страна-агрессор РФ осуществила сотни атак на Украину с применением различных видов оружия. Враг использовал около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет различных типов.
Вечером 8 марта российская армия атаковала дронами Запорожье и область. В результате обстрела возник пожар на критической инфраструктуре, который пожарные тушили целых пять часов.
Кроме того, в ночь на 8 марта 2025 года войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" и одной крылатой ракетой "Искандер-К" из Ростовской обл., а также 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
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Кто такой Олег Кипер
Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.
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