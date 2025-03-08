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Командующий ВМС сделал заявление о новом ударе по Крымскому мосту

Андрей Ганчук
8 марта 2025, 20:51
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Крымский мост все-таки будет разрушен, надеется Алексей Неижпапа.
Неижпапа, Нептун, Крымский мост
Россияне понимают, что мы обсуждаем третью операцию по Крымскому мосту - Неижпапа / Коллаж: Главред, фото: ВМС ВСУ, СНБО, соцсети

Главное из заявления Неижпапы:

  • Идет активное обсуждение еще одной операции по Крымскому мосту
  • Предыдущие удары по "мосту Путина" были эффективными
  • ВСУ модернизировали свои морские дроны

Украина работает над тем, чтобы снова атаковать Крымский мост. Есть надежда, что эстакада все-таки будет разрушена. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.

В интервью The Guardian он напомнил, что два предыдущих удара привели к повреждению моста, после чего оккупанты больше не могут использовать железнодорожное полотно для передвижения тяжелых вагонов.

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"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу", - говорит Неижпапа.

Также он добавил, что вражеским силам удалось разработать "достаточно эффективные" механизмы, направленные на противодействие морским дронам ВСУ. Однако после этого Силы обороны превратили такие дроны в скоростные атакующие платформы с FPV-дронами и зенитными системами для сбивания вертолетов на борту.

крымский мост инфографика
Что известно о Крымском мосту / Инфографика: Главред

Крымский мост – новости по теме:

Как сообщал Главред, враг хочет восстановить сооружения возле Крымского моста. Представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, заявил, что оккупанты массово насыщают объект системами противовоздушной обороны.

Оборона Крымского моста рушится на глазах, сообщала мониторинговая группа Крымский ветер. Боновые заграждения возле эстакады, которыми россияне укрепляют объект, повреждены из-за штормов.

В конце февраля оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. В разных районах полуострова прогремели взрывы. У мыса Тарханкут была объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки безэкипажных катеров.

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Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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ВМС Украины Крымский мост новости Крыма Алексей Неижпапа война России и Украины
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