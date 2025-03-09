РФ билам по Украине тысячами КАБов, БПЛА и ракет: Зеленский о деталях ударов

Главное:
- Враг использовал около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов
- В этом оружии - более 82 тысяч иностранных составляющих
За истекшую неделю страна-агрессор РФ осуществила сотни атак на Украину с применением различных видов оружия.
Враг использовал около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет различных типов, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
"Каждый Shahed, каждая авиационная бомба, которые использует Россия, - это, в том числе, и компоненты, которые поставляются в обход санкций. В этом оружии - более 82 тысяч иностранных составляющих", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что Украина ежедневно работает с партнерами, чтобы принимались решения именно для поддержки, которая спасает жизни: поставки ПВО, инвестиции в украинское оборонное производство, усиление санкций против России.
"И мы продолжаем нашу работу, чтобы приблизить честный мир и обеспечить надежные гарантии безопасности", - добавил Зеленский.
Смотрите видео - РФ наносит массированные удары:
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, ранее сообщалось о том, что в девяти областях Украины гремели взрывы: РФ ударила десятками дронов. Подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.
Как сообщал Главред, в Киеве работали силы и средства ПВО из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников.
Ранее российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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