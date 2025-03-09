РФ билам по Украине тысячами КАБов, БПЛА и ракет: Зеленский о деталях ударов

Украина ежедневно работает с партнерами, чтобы принимались решения для ее поддержки.

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Владимир Зеленский рассказал об ударах РФ по Украине / Офис президента Украины, минобороны Украины

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Враг использовал около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов

В этом оружии - более 82 тысяч иностранных составляющих

За истекшую неделю страна-агрессор РФ осуществила сотни атак на Украину с применением различных видов оружия.

Враг использовал около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет различных типов, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

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"Каждый Shahed, каждая авиационная бомба, которые использует Россия, - это, в том числе, и компоненты, которые поставляются в обход санкций. В этом оружии - более 82 тысяч иностранных составляющих", - отметил глава государства.

/ Главред

Он подчеркнул, что Украина ежедневно работает с партнерами, чтобы принимались решения именно для поддержки, которая спасает жизни: поставки ПВО, инвестиции в украинское оборонное производство, усиление санкций против России.

"И мы продолжаем нашу работу, чтобы приблизить честный мир и обеспечить надежные гарантии безопасности", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - РФ наносит массированные удары:

/ Скриншот

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, ранее сообщалось о том, что в девяти областях Украины гремели взрывы: РФ ударила десятками дронов. Подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Как сообщал Главред, в Киеве работали силы и средства ПВО из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников.

Ранее российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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