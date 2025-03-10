"Прихожу – бегу к ней": Дорофеева рассказала о пополнении в семье с Кацуриным

Надя Дорофеева испытывает абсолютное счастье.

https://glavred.info/starnews/prihozhu-begu-k-ney-dorofeeva-rasskazala-o-popolnenii-v-seme-s-kacurinym-10646111.html Ссылка скопирована

У Нади Дорофеевой появился хомяк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Кратко:

Надя Дорофеева рассказала, как она уживается с хомяком

Певица в восторге от перемен в жизни

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась, как изменилась ее жизнь с Мишей Кацуриным, после того, как в их семье появился хомяк.

В интервью для "Нашего радио" певица отметила, что, оказывается, хомяк по кличке Чурчхелла не ее.

видео дня

"Для тех, кто думает, что я не в себе, Чурчхелла – это не еда, это – сирийский хомяк. Во-первых, это хомяк не мой", – призналась Дорофеева.

Также, по словам Нади, этот хомяк дочери Миши от предыдущего брака – Александры.

"Я не думала, что я буду это испытывать. Потому что прихожу – бегу к ней. Я ее называю Чуча. Она сама выходит на ручки, она бегает по нам, мы купили огромный шар, в который мы ее садим, она бегает по дому", – поделилась певица.

инфографика Надя Дорофеева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред