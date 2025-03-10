"Прихожу – бегу к ней": Дорофеева рассказала о пополнении в семье с Кацуриным

Кратко:
- Надя Дорофеева рассказала, как она уживается с хомяком
- Певица в восторге от перемен в жизни
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась, как изменилась ее жизнь с Мишей Кацуриным, после того, как в их семье появился хомяк.
В интервью для "Нашего радио" певица отметила, что, оказывается, хомяк по кличке Чурчхелла не ее.
"Для тех, кто думает, что я не в себе, Чурчхелла – это не еда, это – сирийский хомяк. Во-первых, это хомяк не мой", – призналась Дорофеева.
Также, по словам Нади, этот хомяк дочери Миши от предыдущего брака – Александры.
"Я не думала, что я буду это испытывать. Потому что прихожу – бегу к ней. Я ее называю Чуча. Она сама выходит на ручки, она бегает по нам, мы купили огромный шар, в который мы ее садим, она бегает по дому", – поделилась певица.
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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