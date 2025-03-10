"Нездоровое давление": Хижняк призналась, почему не пускает сына в актерство

Звезда "Ключей от правды" рассказала про сложности работы актера, и готова ли принять решение Максима пойти по ее стопам.

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Антонина Хижняк новости - актриса рассказала про работу и сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_actress

О чем рассказала Антонина Хижняк

В канун премьеры сериала "Ключи от правды" актриса призналась, с какими сложностями сталкивается на площадке

Хижняк рассказала, почему не хотела бы видеть будущее единственного сына в актерстве

Украинская актриса Антонина Хижняк сыграла главную роль в новом детективном сериале "Ключи от правды", премьера которого состоится на 1+1 Украина 10 марта в 20:00. На экране она воплотила бывшего следователя Валерию, которая отказалась от карьеры в полиции и устроилась работать в гостиницу. Новая работа и знакомства помогают героине в поиске убийцы ее брата. Найти злоумышленника стало для Валерией главной жизненной целью.

В интервью для 1plus1 артистка призналась, что порой на съемках ей было непросто - эмоциональная нагрузка, особенно в драматических сценах, была очень высокой. Иногда актеры работали на износ, чтобы подарить зрителям настоящую увлекательную историю.

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"Внутри накапливается много всего - ты должен оставаться сильным, несмотря на ночные обстрелы, недосып, усталость. Мы все живем двойной жизнью, кроме работы, у нас есть семьи, родители, дети и, несмотря ни на что, мы должны строить свое будущее. Это огромный стресс. Поэтому я настраиваюсь заранее. Нужно дать зрителю настоящую, живую эмоцию, чтобы он мог ассоциировать себя с тобой, почувствовать эту историю, возможно, даже также поплакать. Это в определенной степени терапия - и для себя, и для зрителя. Однако профессия актера довольно жестокая. Зрителю не объяснишь, что ты не выспался, не поел или плохо себя чувствуешь. Признаюсь, иногда приходится пить обезболивающее, чтобы отработать 12-часовую смену и никого не подставить. Однако я очень люблю свою работу. Ощущение выполненного дела, когда сцена удалась и команда сработала идеально и есть этот энергетический обмен - оно бесценно! И не представляю, чем я еще могла бы заниматься, чтобы получать такие эмоции", - поделилась Хижняк.

Антонина Хижняк новости - актриса рассказала про работу и сына / Пресс-служба

Однако актриса отмечает - не хотела бы, чтобы ее 7-летний сын Максим ушел в актерство. По крайней мере сейчас, пока он еще слишком мал, ведь считает, что на ребенка на съемочной площадке оказывается еще большее давление, чем на взрослого. Впрочем звезда "Ключей от правды" отмечает - готова принять любой выбор мальчика.

"Я прекрасно знаю эту "кухню" изнутри. И я вижу, какое давление, иногда даже нездоровое, приходится выдерживать детям. Я считаю, что детство должно оставаться детством - это самое важное. Я бы не хотела, чтобы он выбрал актерство как основную профессию. Но настраиваю себя принять любой его выбор в будущем", - рассказала Антонина Хижняк.

Антонина Хижняк новости - актриса рассказала про работу и сына / instagram.com/tonya_actress

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