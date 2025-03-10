КриминАлла: Пугачеву подозревают в подготовке покушения

Теперь в стране-агрессоре Примадонне пытаются навязать еще и амплуа разбойницы.

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Алла Пугачева новости - Виталий Бородин заподозрил певицу в подготовке покушения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Краткое содержание:

Мелкий чиновник в рф заявил, что он и его семья получают угрозы

Он подозревает, что покушение на него из мести заказала Алла Пугачева

Алла Пугачева в свои 75 лет решила переквалифицироваться в криминальные авторитеты. По крайней мере на этом настаивают росСМИ с отсылкой на слова одного из чинуш страны-оккупанта.

Некий Виталий Бородин, который занимает должность главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обратился в полицию - он требует привлечь Примадонну к уголовной ответственности по статье "Убийство", так как уверен, что она заказала на него покушение. Прежде Бородин и его семья получали угрозы расправы.

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Чиновник уверен, что это все подготовила Пугачева из мести - Бородин выступал инициатором лишения Аллы Борисовны госнаград, присвоения ей статуса иноагента и привлечения к уголовной ответственности за высказывания против страны на болотах и кровавой политики ее директора. В связи с этим несостоявшаяся жертва Примадонны планирует подать на певицу заявление в Следственный комитет.

Кто такая Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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