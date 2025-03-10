Очередное обострение: россияне ищут места, где можно прорвать украинскую оборону

Враг не отказался от идеи выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Бои в Донецкой и Луганской областях / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Ключевые тезисы:

Оккупанты ищут места, где можно прорвать оборону ВСУ

Россияне начинают сталкиваться с определенным кризисом

Российские оккупанты в Донецкой и Луганской областях ищут места, где можно прорвать украинскую оборону. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, в Донецкой и Луганской областях российская армия сталкивается с кризисом снабжения и нехваткой личного состава.

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"Они ищут хоть какие-то места, где у них есть какая-то потенциальная возможность прорыва. Другое дело, что на самом деле, мне кажется, сейчас в принципе способности украинских войск постепенно, но растут, а россияне начинают сталкиваться с определенным кризисом, в том числе снабжения, и нехваткой личного состава", - подчеркнул он.

Трегубов добавил, что враг не отказался от идеи выйти на административные границы этих двух областей.

"Другое дело, что, будем честны, они очень далеки от этой цели. Даже небольшую часть Луганской области, которую они не смогли захватить, они не могут захватить до сих пор. Хотя сейчас там очередное обострение", - рассказал спикер.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас нет угрозы окружения украинских подразделений в Курской области. Украинские бойцы "уничтожают оккупантов огневыми средствами" благодаря заблаговременно созданной системе обороны".

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что армия страны-агрессора России ведет наступательные действия на Покровском направлении в районе населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Андреевка, Даченское, Котлино и Улакла.

Кроме того, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что критическую ситуацию на фронте, когда Силы обороны постоянно были в глухой обороне, а враг постоянно продвигался, уже пройдено.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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