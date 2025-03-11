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Миллиардер сказал, как приумножить богатство в 2025 году: 3 главных совета

Виталий Кирсанов
11 марта 2025, 05:30
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Уоррен Баффет в своем ежегодном послании к инвесторам дал несколько ценных советов.
Миллиардер
Миллиардер сказал, как приумножить богатство / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Можливо все"

Кратко:

  • Три ключевых урока из письма Уоренна Баффета
  • Блогер рассказал, как правильно считать и приумножать деньги

Известный американский миллиардер, генеральный директор и председатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в своем ежегодном послании к инвесторам дал несколько ценных советов, которые могут быть полезны тем, кто заинтересован в накоплении богатства. Об этом пишет Главред со ссылкой на CNBC Make It.

Автор Youtube-канала "Можливо все" также рассказал, как правильно считать и приумножать деньги.

"Наша цель - общаться с вами таким образом, который мы хотели бы, чтобы вы использовали, если бы наши позиции были противоположными, - то есть, если бы вы были генеральным директором Berkshire, а я и моя семья были пассивными инвесторами, доверяющими вам наши сбережения", - написал Баффет в своем письме.

Три ключевых урока из письма Уоренна Баффета 2025 года:

Признавайте свои ошибки. Обращаясь к инвесторам, Баффет вспомнил совет своего давнего делового партнера Чарли Мангера: "Самый большой грех - откладывать исправление ошибок". Проблемы нельзя откладывать, они требуют действий, какими бы неудобными они ни были.

Не избегайте акций. По словам Баффета, периоды безудержной инфляции могут подорвать стоимость валюты и даже подорвать полезность облигаций. Даже в условиях нестабильной экономики компании могут продолжать получать прибыль - это может помочь держателям акций этих компаний создать долгосрочное богатство.

Следуйте за выгодными сделками. Баффет предпочитает покупать компании, которые торгуются дешево по сравнению с их внутренней стоимостью. В первую очередь переоцените причину покупки акций, и, если фундаментальные показатели компании по-прежнему сильны, - например, растущие доходы, стабильный баланс и устойчивое конкурентное преимущество перед конкурентами, - не следует беспокоиться о краткосрочных колебаниях цен на акции.

Смотрите видео о том, как правильно считать и приумножать деньги:

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