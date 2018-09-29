"Лучше Мазепы и Хмельницкого": Саакашвили призвал судить Порошенко за госизмену

Михеил Саакашвили на митинге / Reuters

Петр Порошенко мог войти в историю как "величайший деятель Украины", но "променял эту возможность на несколько миллиардов долларов".

Соответствующее мнение в украинском телеэфире выразил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

По мнению политика, Порошенко смог бы превзойти по уровню величия легендарных казацких гетманов Ивана Мазепу и Богдана Хмельницкого.

"Он мог бы стать более великим, чем Мазепа или Хмельницкий. Он мог бы стать новым Черчиллем Европы. Я верил в его амбицию, а у него одна амбиция — лавочника с бессарабского привоза",— считает Саакашвили.

Политик также добавил, что Порошенко уже в ближайшем будущем предстанет перед судом за госизмену и в этой связи порекомендовал ему отыскать хорошего адвоката.

"Порошенко я пожелаю найти хорошего адвоката, который будет защищать его, когда его будут судить за коррупцию, хищения многомиллиардного имущества Украины и то, что он использовал государственную власть для личного обогащения, подвел всех украинцев, и, может быть, за государственную измену", — подчеркнул Саакашвили.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакашвили написал письмо Петру Порошенко.