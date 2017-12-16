Саакашвили написал письмо Порошенко. СМИ узнали, почему сменилась риторика экс-президента Грузии

16 декабря 2017, 17:20

Источники уверяют, что Саакашвили готов прекратить марши своих сторонников и снять палатки в обмен на "деэскалацию".

Петр Порошенко и Михеил Саакашвили.

В СМИ появилась информация о том, что лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили написал письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложением прекратить противостояние.

Об этом сообщил Insider со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что аналогичное предложение было передано Порошенко устно, через посла одной из стран ЕС.

"Через посла ЕС он предлагает остановить марши и снять палатки в обмен на "деэскалацию", — отметил один с чиновников.

Он считает, что причиной изменения риторики Саакашвили стала угроза его экстрадиции в Грузию.

Другой источник издания отметил, что до конца года должны завершиться все суды, касающиеся отказа Саакашвили в предоставлении убежища и разрешения на постоянное жительство.

Собеседник не исключил пересмотра решения миграционной службы, которая позволила Саакашвили находиться в Украине до марта 2018 года.

Как известно, ранее Саакашвили резко сменил свою риторику в отношении президента Порошенко. Экс-губернатор одесской области считает, что они с Порошенко должны договориться не растаскивать страну.

Напомним, 8 декабря в Киеве правоохранители снова задержали Михеила Саакашвили и доставили в следственный изолятор СБУ. После задержания экс-чиновник объявил бессрочную голодовку. Уже 11 декабря Печерский райсуд столицы отпустил политика без назначения меры пресечения. Позже его вызвали на допрос на 18 число в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда преступлений.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что Саакашвили подозревают в покушении на преступление (ч. 1 ст. 15), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28), содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256) Уголовного кодекса.

 

 

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экстрадиция Саакашвили Грузия письмо деэскалация
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