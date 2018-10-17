В Грузии Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена

Саакашвили предъявили в Грузии серьезное обвинение / УНИАН

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили обвиняется прокуратурой государства в подготовке покушения на бизнесмена Бадри Патаркацишвили, которое он хотел реализовать во время пребывания на высшем государственном посту.

Как сообщает DW, имел место сговор начальника Департамента конституционной безопасности Даты Ахалай и трех других высокопоставленных чиновников с Саакашвили. Одного из подозреваемых полиция уже задержала – это предполагаемый сообщник преступления Гиоргий Мерабашвили.

Правоохранители на основе анализа аудиозаписей уверяют, что сотрудники Департамента безопасности договаривались с охраной Патаркацишвили.

Саакашвили обвинения отрицает и связывает их с предстоящими выборами, на которых его сторонники имеют высокий рейтинг.

"После того, как мы выметем эту путинскую шваль из "Грузинской мечты" из страны, то же самое мы вместе с вами сделаем и в Украине", - написал он в Facebook.

Как известно, бизнесмен Бадри Патаркацишвили ушел из жизни в 2008 году. Он умер в своем доме в Лондоне от сердечного приступа.

Напомним, ранее Саакашвили, ныне пребывающий в Нидерландах, заявил, что возвратится в Украину после истечения срока полномочий действующего президента Украины Петра Порошенко.