Саакашвили дал прогноз по поводу своего возвращения в Украину

Михеил Саакашвили / Reuters

Руководитель партии "Движение новых сил", бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, ныне пребывающий в Нидерландах, что возвратится в Украину после истечения срока полномочий действующего президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее заявление он озвучил в эфире "Радио НВ".

"(Возвращусь − "Главред"), как только Порошенко уйдет и я восстановлю свое гражданство через судебную систему. Потому что элементарно там было все нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке. Наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться в Украину", − сказал политик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сакаашвили назвал президента Украины Петра Порошенко "дебилом", а также рассказал о том, как тот зарабатывал на эротике.