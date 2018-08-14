Саакашвили назвал Порошенко "дебилом" из-за обвинений в наркомании

Михаил Саакашвили / Фото: rbc.ua

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в интервью украинским СМИ ответил на обвинения в употреблении наркотиков, якобы высказанные Петром Порошенко.

"Порошенко сказал одному моему американскому другу: "Саакашвили все время сидит на коксе (кокаине. - Прим.). Ты мне веришь? Я точно знаю. Посмотри ему в глаза. Саакашвили нюхает кокаин". Это Порошенко! Президент! Дебил!" - рассказал Саакашвили "Стране.ua".

По его словам, Порошенко "лжет и говорит, что у него есть точная информация". "Причем он точно знает, что я никаких наркотиков не употребляю. У меня в тюрьме кровь три раза брали", - утверждает экс-глава Одесской ОГА, отмечая, что глава государства "верит в то, о чем врет".

В интервью Саакашвили также назвал Порошенко "мелким бессарабским барыгой": "Вся политика Порошенко - это "купи-продай". Вся его политика - это торговля людьми, уголовными делами, интересами страны... Он обманывал и "кидал" людей"... На всем - от видеосалонов до компьютеров. У него был видеосалон на Ломоносова, где они крутили "Эммануэль-2" (французский эротический фильм. - Прим.). Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон".