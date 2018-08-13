"Обманывал и "кидал": Саакашвили рассказал, как Порошенко зарабатывал на эротике

Михаил Саакашвили / фото: EPA/UPG

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили поведал о своем отношении к Петру Порошенко как бизнесмену.

"Порошенко это мелкий бессарабский барыга... Вся политика Порошенко - это "купи-продай". Вся его политика - это торговля людьми, уголовными делами, интересами страны", - сказал Саакашвили в интервью "Стране.ua".

По его словам, президент "не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и "кидал" людей".

"На всем - от видеосалонов до компьютеров. У него был видеосалон на Ломоносова, где они крутили "Эммануэль-2" (французский эротический фильм. - Прим.). Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон", - сказал Саакашвили в ответ просьбу журналистов уточнить слово "кидал".

Бывший губернатор Одессы утверждает, что в молодости Порошенко "интересовался только деньгами".

"У нас было много общих друзей и знакомых, но реально это человек, который тогда интересовался только деньгами. А я деньгами не интересовался, у меня были состоятельные родители, бабушка с дедушкой, они присылали мне деньги, и я не нуждался. Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал", - вспомнил Саакашвили.

Накануне в Администрации Петра Порошенко заявили, что не знают ни о том, кто курирует размещение политической рекламы с его именем, в частности в Facebook, ни об объемах рекламных бюджетов.