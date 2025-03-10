Пара выкопала во дворе "тревожную" находку - пользователи TikTok "раскрыли" ее

Британская пара была ошеломлена, обнаружив "тревожную" вещь времен войны на своем заднем дворе.

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Пара выкопала во дворе "тревожную" находку / коллаж: Главред, фото: скриншот с tiktok

Вы узнаете:

Что обнаружила пара на своем заднем дворе

Что посоветовали им делать пользовтели TikTok

В Великобритании мать двоих детей Ханна во дворе своего дома случайно выкопала небольшую желтую табличку с несколькими цифрами и названиями крупных европейских городов. Об этом пишет Еxpress.

Свою странную находку она показала в TikTok, где призналась, что чувствует "обеспокоенность" по поводу предмета, спросив у подписчиков: "У кого-нибудь есть идеи, что это? Мне стоит беспокоиться?"

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"Похоже, это со времен Первой или Второй мировой войны, но я не уверена", - предположила женщина.

Ханна показала в видеоролике глубокую яму, которую она вырыла для посадки цветов. Постукивая лопаткой по твердой поверхности, она продолжила: "Чем глубже я спускаюсь... это довольно большая, полая штука, которую, очевидно, я сейчас выкопаю, чтобы посмотреть, что это такое".

Второй ролик начался с того, что муж Ханны осторожно выгребал из ямы еще больше земли, прежде чем смог переместить и поднять загадочный предмет. Пара увидела перед собой несколько электрических компонентов на ржавой поверхности.

"Я почти уверена, что это радио", - сказала Ханна. Затем она приблизила компонент, на котором было написано: "Hellesens London". Это фирма, которая производила транзисторные батареи. Она добавила: "Мы не собираемся это оставлять по понятным причинам. Но мы оставим вывеску, потому что она довольно крутая".

Пара уверена, что цифры на вывеске на самом деле были радиочастотами. Пользователи TikTok поспешили поделиться мыслями, многие из которых предположили, что этот предмет могли намеренно закопать. Один человек заявил: "Старое радио времен войны. Скорее всего, какие-то шпионы закопали его".

Другой написал: "Зачем кому-то закапывать радио во время войны? Выглядит так, будто вы нашли тайник шпиона или его часть. Продолжайте искать".

Третий пользователь TikTok поделился: "Это радио времен Второй мировой войны, вероятно, использовавшееся для военной связи или навигации. Маркировка The Plessey London предполагает, что оно британское, а не немецкое! Вы можете поискать карты крушений Второй мировой войны в вашем районе, чтобы узнать, были ли сбитые там самолеты. Вероятно, особенно над районами Эссекса/Суррея/Кента. Это может быть важной находкой!"

Пользователи TikTok продолжили: "Это редкая историческая находка! Она может быть связана с разбившимся самолетом, военной базой или даже секретными военными операциями. Определенно стоит более подробного изучения. Это может быть от военного самолета, полевой радиостанции или старой радиолокационной системы. Если в этом районе происходили боевые действия во время Второй мировой войны, это может быть частью потерянного или захороненного военного оборудования".

Тем временем четвертый человек призвал: "Возможно, у вас в саду зарыто больше таких предметов, может быть, вы возьмете металлоискатель и прочещите местность".

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