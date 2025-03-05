"Меняет жизнь": блогерша показала особенность своего дома – подписчики в восторге

Блогерша в румтуре показала небольшой "магазин", который был заполнен всем, что может понадобиться.

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Блогерша показала особенность своего дома / коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@sydneyschiffer

Девушка, живущая в Майами (штат Флорида, США) рассказала о любимой особенности своего многоквартирного дома, из-за которой она никогда не захочет переезжать оттуда. Ее подписчики были впечатлены. А видео с румтуром стало вирусным. Об этом пишет Еxpress.

26-летняя инфлюенсер Сидни Шиффер имеет в соцсети TikTok более 940 000 подписчиков. В своем аккаунте она публикует видео о красоте и образе жизни.

Однако в видеоролике, опубликованном 1 марта, Сидни решила продемонстрировать любимую особенность своего многоквартирного дома, которую зрители быстро назвали "гениальной особенностью".

видео дня

"Лучшая особенность моего многоквартирного дома - посмотрите на это", - сказала она в начале ролика, прежде чем открыть, казалось бы, обычную дверь в своем доме.

Затем она показала, что находится за дверью, - полностью укомплектованный мини-супермаркет, заполненный предметами первой необходимости, закусками и продуктами.

"Я хочу испечь печенье, но у меня закончилось масло и молоко", - сказала Сидни своим подписчикам, прежде чем открыть дверцу холодильника и вынуть брусок масла и молоко.

Затем она показала небольшой "магазин", который был заполнен всем, что может понадобиться: чипсами, шоколадом, соком...

Там также есть обычные продукты, которые у людей часто заканчиваются, включая молоко, хлеб, масло, хлопья, кофе и даже предметы домашнего обихода, такие как туалетные принадлежности и корм для домашних животных.

"Там есть все, что вам может понадобиться, прямо внизу", - сказала она.

Затем показан процесс покупки товара, где она использовала сканер для самостоятельной оплаты. По ее словам, в "магазине" установлены видеокамеры.

"Лучшая идея, которая когда-либо приходила кому-либо в голову для многоквартирного дома. Я не хочу выезжать отсюда. Могу ли я жить здесь вечно?" - сказала она в конце видео.

Многие комментаторы признались, что хотели бы иметь что-то подобное в своих собственных многоквартирных домах. Один человек назвал магазин "изменяющим жизнь", а другой зритель окрестил его "гениальным".

В то время как одни люди восхищались таким "магазином", другие поделились потенциальными рисками ограбления и тем, что он, скорее всего, дороже, чем обычные продуктовые магазины.

"Вы живете в районе с высоким уровнем доверия", - написал один человек, а другой написал: "Все круто, но я просто знаю, что наценка на эти товары как минимум в два раза выше средней".

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