"Меняет жизнь": блогерша показала особенность своего дома – подписчики в восторге

Девушка, живущая в Майами (штат Флорида, США) рассказала о любимой особенности своего многоквартирного дома, из-за которой она никогда не захочет переезжать оттуда. Ее подписчики были впечатлены. А видео с румтуром стало вирусным. Об этом пишет Еxpress.
26-летняя инфлюенсер Сидни Шиффер имеет в соцсети TikTok более 940 000 подписчиков. В своем аккаунте она публикует видео о красоте и образе жизни.
Однако в видеоролике, опубликованном 1 марта, Сидни решила продемонстрировать любимую особенность своего многоквартирного дома, которую зрители быстро назвали "гениальной особенностью".
"Лучшая особенность моего многоквартирного дома - посмотрите на это", - сказала она в начале ролика, прежде чем открыть, казалось бы, обычную дверь в своем доме.
Затем она показала, что находится за дверью, - полностью укомплектованный мини-супермаркет, заполненный предметами первой необходимости, закусками и продуктами.
@sydneyschiffer
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"Я хочу испечь печенье, но у меня закончилось масло и молоко", - сказала Сидни своим подписчикам, прежде чем открыть дверцу холодильника и вынуть брусок масла и молоко.
Затем она показала небольшой "магазин", который был заполнен всем, что может понадобиться: чипсами, шоколадом, соком...
Там также есть обычные продукты, которые у людей часто заканчиваются, включая молоко, хлеб, масло, хлопья, кофе и даже предметы домашнего обихода, такие как туалетные принадлежности и корм для домашних животных.
"Там есть все, что вам может понадобиться, прямо внизу", - сказала она.
Затем показан процесс покупки товара, где она использовала сканер для самостоятельной оплаты. По ее словам, в "магазине" установлены видеокамеры.
"Лучшая идея, которая когда-либо приходила кому-либо в голову для многоквартирного дома. Я не хочу выезжать отсюда. Могу ли я жить здесь вечно?" - сказала она в конце видео.
Многие комментаторы признались, что хотели бы иметь что-то подобное в своих собственных многоквартирных домах. Один человек назвал магазин "изменяющим жизнь", а другой зритель окрестил его "гениальным".
В то время как одни люди восхищались таким "магазином", другие поделились потенциальными рисками ограбления и тем, что он, скорее всего, дороже, чем обычные продуктовые магазины.
"Вы живете в районе с высоким уровнем доверия", - написал один человек, а другой написал: "Все круто, но я просто знаю, что наценка на эти товары как минимум в два раза выше средней".
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