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О чем нельзя спрашивать кукушку 11 марта: церковный праздник сегодня, приметы

Виталий Кирсанов
11 марта 2025, 02:00
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Народные приметы советуют в этот день слушать кукушку.
церковный праздник сегодня
11 марта: церковный праздник сегодня, приметы / коллаж: Главред, фото: Википедия, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой сегодня церковный праздник в Украине
  • О чем говорят приметы на 11 марта
  • Именины и день ангела 11 марта

11 марта по новому церковному календарю чтут память святителей Софрониев. Продолжается Великий пост, и верующие должны соблюдать определенные ограничения в еде и поведении. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православный праздник 11 марта (24 марта по старому стилю) - день памяти святых Софрониев, патриарха Иерусалимского и затворника Печерского.

видео дня

Патриарх Иерусалимский, святитель Софроний, жил в VII веке. Он был родом из Дамаска, получил философское образование, а затем отправился в Иерусалим. В конце жизни Софронию пришлось столкнуться с осадой Иерусалима магометанами. Горожане, совсем изнуренные голодом, согласились открыть ворота с условием, что противник пощадит христианские святыни. Но магометане не сдержали слова, а патриарх Софроний умер в глубокой скорби.

О жизни второго Софрония - Печерского - известно немного. Он был затворником и жил в Дальних (Феодосиевых) пещерах Киево-Печерского монастыря в XIII веке. Ежедневно преподобный прочитывал Псалтырь, всегда носил на себе власяницу и тяжелый железный пояс.

Мощи преподобного Софрония погребены в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря в Киеве.

О чем говорят приметы на 11 марта

В народе 11 марта - праздник Софрон. По приметам дня судят о погоде в дальнейшем:

  • день теплый выдался - лето тоже будет таким;
  • вороны на земле сидят - будет холодно, а если на макушках деревьев - к теплу;
  • увидеть жаворонка сегодня - к потеплению;
  • птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету, а если в тени - лето будет теплым.

В народе 11 марта привечали птиц, которые возвращались домой из теплых краев.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 11 марта нельзя ругаться, особенно с близкими, сквернословить, желать зла, завидовать, обижать животных. Церковь порицает ложь, лень, жадность, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешается есть горячие блюда, но без масла.

Считается, что в этот день не следует спрашивать кукушку, сколько осталось жить, а также готовить и есть птицу - это не к добру. Не стоит выбрасывать старые вещи - это к нищете.

Что можно делать 11 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым - просят укрепить в вере, дать сил вынести невзгоды и трудности, благодарят Бога за все, что есть.

Народные приметы советуют в этот день слушать кукушку: услышав первое пение, нужно загадать желание - оно обязательно сбудется. Также верят, что если при этом побренчать мелочью в кармане, то это принесет удачу и поможет стать богатым.

Именины и день ангела 11 марта

Согласно новому церковному календарю, 11 марта с именинами следует поздравлять Софрония и Константина.

Имя Софроний происходит из греческого языка и означает "мудрость".Имя Константин имеет латинское происхождение и переводится как "стойкий".

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